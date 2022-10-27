"Зерновое соглашение" под угрозой: почему продолжение действия "Зерновой инициативы" нужно не только Украине, но и всему миру

В конце ноября истекает срок действия "зернового соглашения", которое было подписано в июле на 120 дней. Украина, Турция и ООН намерены продлить соглашение хотя бы на год, чтобы обеспечить страны мира продовольствием, а украинским аграриям дать возможность начать посевную в следующем году. Однако Россия пытается сорвать "зерновое соглашение" и оставить мир без зерна. Почему "зерновое соглашение" нужно не только Украине, но и всему миру, рассказывает Delo.ua.

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Большинство украинских портов были закрыты 24 февраля сразу после полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины. Таким образом, экспорт агрокультуры из Украины морским путем оставался заблокированным до подписания Украиной, ООН, Турцией и Россией "зернового соглашения".

Напомним: 22 июля 2022 года в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

В рамках подписанного соглашения, Украина получила гарантии, что сможет в течение 120 дней до 22 ноября использовать морской путь для вывоза зерна в другие страны. Таким образом, 1 августа из Одессы вышло первое с начала полномасштабной войны судно с украинским продовольствием.

Судно POLARNEТ одно из первых приняло участие в реализации Инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов. Фото: Мининфраструктуры

По состоянию на 20 октября из украинских портов вышли 363 судна, которые вывезли продовольствие в объеме 8,1 млн тонн. Это продовольствие попало в 38 стран - значительная часть в Европу и Азию. Также многие суда с зерном доставлены в Африку.

Однако страна-агрессор пытается сорвать соглашение. Так, в сентябре после месяца работы зернового коридора Владимир Путин заявил о намерении обсудить с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос о возможности ограничения вывоза зерна и продовольствия из Украины в Европу. По мнению российского диктатора, зерно не следует бедным странам, нуждающимся в нем. Но если посмотреть на распределение, то большинство кормового зерна направлялось именно в Европу и Африку.

В октябре Россия продолжила угрожать разрывом "зернового соглашения" из-за расследования ООН по иранским дронам-камикадзе. В Кремле заявили, что проведут "переоценку отношений" с секретариатом ООН и генеральным секретарем организации, если они примут участие в расследовании поставок иранских беспилотников в Россию, атакующих украинские города и энергетическую инфраструктуру. Такое заявление было сделано по итогам закрытого заседания Совбеза ООН, в ходе которого были предъявлены обвинения в поставке Ираном дронов России.

Но "зерновое соглашение" нужно Украине и многим странам мира, поэтому уже сейчас наше государство ведет сложные переговоры, чтобы его продолжить.

Почему "зерновой коридор" нужен не только Украине

После полномасштабного вторжения РФ в Украину зерно и масличные рекордно подорожали, преодолев максимумы цены за последние 15 лет. Это приведет к увеличению количества стран, которые не смогут обеспечить себя продовольствием. Именно война в Украине усугубила кризис в бедных странах и не только. Но, несмотря на обстрелы, уничтожение элеваторов с зерном и пожары в полях с пшеницей, украинские фермеры смогли посеять и собрать урожай.

Уничтожены оккупантами поля с пшеницей в Харьковской области. Фото: Evgeny Maloletka

Нынешний урожай 2022 года должен составить около 70 млн тонн зерна и масличных культур. Для внутреннего потребления нам нужно около 20 млн тонн, а 50 млн тонн нужно экспортировать из урожая этого года. Сейчас Украина экспортирует кукурузу урожая прошлого потому, что на сегодняшний день фермеры собрали 6-7% нового урожая от потенциальной площади. Пшеница экспортируется из остатков и 60% нового урожая.

Экспорт зерна необходим Украине для получения валютной выручки, а странам-импортерам для обеспечения запасов продовольствия и предотвращения голода. Статистика Глобального индекса голода показывает, что в 2021 году 811 млн человек во всем мире ложились спать голодными каждый вечер; 47 стран имели высокий уровень голода в 2021 году, а в 2022 году оценка уже на уровне 60 стран; 3,1 млн детей ежегодно умирают от недоедания. Поэтому если не обеспечить стране продовольствием, голодные бунты и миграция беженцев из Африки и Азии неизбежны.

Почему морской путь важен для экспорта

Украина географически расположена так, что имеет доступ по морскому пути как к африканским странам, так и к европейскому континенту. Украина выращивает большое количество агрокультуры, которая закрывает внутренние потребности потребления и имеет возможность отправлять зерно в другие страны.

Сегодня Украина пытается использовать также альтернативные пути вывоза зерна. Кроме морского пути, зерно вывозится ж/д и автотранспортом, а также судами по Дунаю. Через реку Дунай Украина может увеличить объем экспорта до 2 млн тонн ежемесячно, что будет рекордом. Но даже такое количество недостаточно для того, чтобы вывезти все зерно.

Украинское зерно прибыло в Африку. Фото: Мининфраструктуры

Для экспорта по железной дороге задействовано более десяти пунктов пропуска из ЕС, но таким путем есть возможность ежемесячно вывозить только до 1 млн тонн зерна. Из-за отсутствия необходимого количества терминалов и ограниченных возможностей европейской железной дороги таким путем невозможно перевозить больше зерна.

Например, Польша в лучшие времена экспортировала 5 млн тонн зерна в год, Болгария - 6 млн тонн в год. Для сравнения: до войны Украина экспортировала 7 млн тонн агрокультуры в месяц, а за год – 70 млн тонн зерна. Но такие объемы экспорта в большинстве своем обеспечивали морские пути.

В этом году уже экспортировано 21 млн тонн зерновых и масличных всеми доступными путями. Соответственно, оценочный потенциал для экспорта по состоянию на начало ноября составляет около 49 млн тонн.

До конца маркетингового года остается 8 месяцев, что указывает на то, что каждый месяц нужно экспортировать около 6 млн тонн, чтобы вывезти необходимое количество зерна и масличных. Если рассматривать только альтернативные пути (без морских перевозок), то ими Украина способна экспортировать 2-2,5 млн тонн ежемесячно. Следовательно, если "зерновое соглашение" не будет продлено, альтернативными путями Украина будет вывозить на экспорт 50 млн тонн агрокультуры в течение 1,5 года.

Также нужно учитывать, что логистика альтернативными путями дороже морской, поэтому аграрии могут понести убытки в размере $70-80 с тонны.

Посевная в Украине под угрозой

Вопрос сбыта зерна актуален как никогда еще и потому, что экспорт зерна позволит украинским фермерам планировать посевную кампанию в следующем году.

Посевная в Украине во время войны

Такая тенденция существенно повлияет на агросектор Украины и будет оказывать давление на внешний рынок. Также есть риск сокращения поступлений в Украину валюты, а фермеры могут отказаться от полноценной посевной в следующем сезоне, потому что без морского пути они просто не успеют продать нынешний урожай.

Что можно сделать для продления "зернового соглашения"

16 октября в Совместном координационном центре в Стамбуле Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков встретился с Министром обороны Турции Хулуси Акаром. Представители стран обсуждали продолжение действия "Зерновой инициативы" после 22 ноября 2022 года. Стороны-участники "Инициативы" – ООН, Турция и Украина, выразили готовность продолжить ее действие.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков с Министром обороны Турции Хулуси Акаром во время обсуждения продления "зернового соглашения" в Стамбуле. Фото: Мининфраструктуры

В новом соглашении Украина также попытается согласовать оптимизацию проверки судов, которые уже загружены зерном и выходят из украинских портов. Это позволит вдвое увеличить пропускную способность.

Сейчас существует проблема с накоплением судов в Стамбуле. На сегодняшний день в Турции остается около 150 судов и 4 группы проверяющих их инспекторов. Каждая из этих групп сформирована из 4 представительств (Украина, ООН, Турция, Россия), от каждой стороны по 7 представителей. То есть 29 украинцев находятся в Стамбуле и вовлечены в процесс инспектирования. Эти группы технически не способны проверять более 15-16 судов в день. Чтобы увеличить пропускную способность предлагается вдвое увеличить количество людей из Украины, которые могут проверять суда. Но Россия не дает на это согласия. Поэтому замедляется пропуск кораблей и некоторые из них стоят по 19-20 суток в порту в ожидании проверки.

Мир должен увеличить давление именно на страну-агрессора. Дело в том, что в случае прекращения "зернового соглашения" украинцы хоть и понесут финансовые потери от падения поступлений от экспорта, все равно будут оставаться с хлебом – для внутреннего потребления у нас достаточно зерна. А вот для многих стран мира вопрос продовольственной безопасности будет достаточно остро.