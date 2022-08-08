Перше судно з українською агропродукцією прибуло до кінцевого пункту призначення

Судно Polarnet, яке перевозить українську агропродукцію успішно пройшло перевірку інспекційною групою у Стамбулі та прибуло до кінцевого пункту призначення у Стамбулі. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

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"Цей перший успішний досвід реалізації "зернової ініціативи" дозволяє з оптимізмом дивитися на подальші перспективи перевезень. Дякуємо нашим партнерам з ООН та Туреччини за ефективне забезпечення безпеки руху судна та максимальну кооперацію на всіх етапах реалізації домовленостей. Окремо вдячний екіпажу судна Polarnet за готовність одними з них. перших скористатися "зерновим коридором", відкривши цим шлях для решти всіх судів", - прокоментував міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Прибуття судів NAVI STAR, ROJEN, що вийшли з портів в одному каравані з POLARNET, в порти призначення очікується приблизно через тиждень (до 21 серпня).

Нагадаємо, вранці 8 серпня з порту "Південний" вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством - балкер SACURA прямує до Італії.

Вперше з 24 лютого судно (Razoni) з українським продовольством вийшло із порту Одеси вранці 1 серпня. Спільний координаційний центр (СКЦ) у середу, 3 серпня, перевірив його.

До перевірки Razoni Анкара заявляла, що турецька сторона готова приймати одне судно на день. Однак тепер, як повідомляє Reuters, високопосадовець турецький чиновник заявив, що після успішної роботи СЦК Туреччина готова приймати по три судна щодня.