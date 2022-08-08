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Первое судно с украинской агропродукцией прибыло в конечный пункт назначения
Судно Polarnet, которое перевозит украинскую агропродукцию успешно прошло проверку инспекционной группой в Стамбуле и прибыло в конечный пункт назначения в Стамбуле. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.
"Этот первый успешный опыт реализации "зерновой инициативы" позволяет с оптимизмом смотреть на дальнейшие перспективы перевозок. Благодарим наших партнеров из ООН и Турции за эффективное обеспечение безопасности движения судна и максимальную кооперацию на всех этапах реализации договоренностей. Отдельно благодарен экипажу судна Polarnet за готовность одними из первых воспользоваться "зерновым коридором", открыв этим путь для всех остальных судов", — прокомментировал министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Прибытие судов NAVI STAR, ROJEN, вышедших из портов в одном караване из POLARNET, в порты назначения ожидается ориентировочно через неделю(до 21 августа).
Напомним, утром 8 августа из порта "Південний" вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием - балкер SACURA направляется в Италию.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Впервые с 24 февраля судно (Razoni) с украинским продовольствием получилось из порта Одессы утром 1 августа. Совместный координационный центр (СКЦ) в среду, 3 августа, проверил его.
До проверки Razoni Анкара заявляла, что турецкая сторона готова принимать одно судно в день. Однако теперь, как сообщает Reuters, высокопоставленный турецкий чиновник заявил, что после успешной работы СЦК Турция готова принимать по три судна каждый день.