Из порта "Південний" впервые с 24 февраля вышло судно с украинским продовольствием

Утром 8 августа из порта "Південний" вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием - балкер SACURA направляется в Италию. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

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Судно объединилось в караван с балкером ARIZONA, которое вышло из порта "Черноморск" и направилось в Нидерланды. Суммарно на бортах двух судов 60 тысяч тонн агропродукции.

В течение 2-х недель Украина планирует выйти на объем перевалки 3-5 судов в сутки. Не учитывая отправленные сегодня суда, в рамках "зернового соглашения" из украинских портов уже вышли 8 судов с агроподукцией.

Впервые с 24 февраля судно (Razoni) с украинским продовольствием получилось из порта Одессы утром 1 августа. Совместный координационный центр (СКЦ) в среду, 3 августа, проверил его.

До проверки Razoni Анкара заявляла, что турецкая сторона готова принимать одно судно в день. Однако теперь, как сообщает Reuters, высокопоставленный турецкий чиновник заявил, что после успешной работы СЦК Турция готова принимать по три судна каждый день.