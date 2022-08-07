Из морских портов Украины вышли еще четыре судна с зерном

Выход судов с украинским зерном из морских портов Украины был запланирован на 7 августа.

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Об этом сообщает Мининфраструктуры в Фейсбук.

Сообщается, что одно судно вышло из порта в Одессе и три – из порта в Черноморске.

"На борту 4 балкера MUSTAFA NECATI, STAR HELENA, GLORY и RIVA WIND почти 170 тысяч тонн агропродукции", - говорится в сообщении.

Также об этом сообщали Минобороны Турции.

1⃣ MSB Hulusi AKAR’ın temasları ve İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezindeki yoğun çalışma ve koordinasyon sonucunda;



Yarın 1’i Odessa’dan, 3’ü Çernomorsk’tan olmak üzere 4 geminin Ukrayna limanlarından çıkışı, pic.twitter.com/d6cvryNxOS — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 6, 2022

Напомним, что утром 5 августа из портов Великой Одессы вышли балкеры NAVI STAR, ROJEN и POLARNET, на их борту всего 57 тысяч тонн украинской кукурузы, которая направляется в Турцию, Великобританию и Ирландию.