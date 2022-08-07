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Из морских портов Украины вышли еще четыре судна с зерном
Выход судов с украинским зерном из морских портов Украины был запланирован на 7 августа.
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Об этом сообщает Мининфраструктуры в Фейсбук.
Сообщается, что одно судно вышло из порта в Одессе и три – из порта в Черноморске.
"На борту 4 балкера MUSTAFA NECATI, STAR HELENA, GLORY и RIVA WIND почти 170 тысяч тонн агропродукции", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также об этом сообщали Минобороны Турции.
Напомним, что утром 5 августа из портов Великой Одессы вышли балкеры NAVI STAR, ROJEN и POLARNET, на их борту всего 57 тысяч тонн украинской кукурузы, которая направляется в Турцию, Великобританию и Ирландию.