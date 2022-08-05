З портів Великої Одеси вийшов перший караван суден з українським зерном

Зранку 5 серпня з портів Великої Одеси вийшли балкери NAVI STAR, ROJEN та POLARNET, на їх борту загалом 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка направляється до Туреччини, Великої Британії та Ірландії.

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Про це у Facebook повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

За його словами, Україна почала отримувати заявки судновласників, які готові заходити в українські порти під завантаження і перший захід очікується 6 серпня.

"Наша ціль – 3 та більше млн тонн експорту агропродукції щомісяця з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний", - зазначив Найєм.

Наразі Мінінфраструктури працює над тим, щоб забезпечити здатність портів обробляти понад 100 суден на місяць. Ціль відомства — повноцінна робота портів в обидва напрямки.

У зв’язку з підписанням угоди про розблокування українських портів для експорту зерна роботу у портах "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" відновили 24 липня.

Вперше з 24 лютого судно (Razoni) з українським продовольством вийшло з порту Одеси вранці 1 серпня. Спільний координаційний центр (СКЦ) у середу, 3 серпня, перевірив його.

До перевірки Razoni Анкара заявляла, що турецька сторона готова приймати одне судно на день. Однак тепер, як повідомляє Reuters, високопоставлений турецький чиновник заявив, що після успішної роботи СЦК Туреччина готова приймати по три судна щодня.