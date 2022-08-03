"Укрзалізниця" пропонує експортерам вивозити зерно через Сербію та Чорногорію

"Укрзалізниця" у контексті пошуку альтернативних логістичних маршрутів доставки товарів до/з України звертає увагу бізнесу на можливість користуватися послугами чорногорського порту Бар.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як ідеться у повідомленні вантажного підрозділу української держкомпанії з посиланням на інформацію, отриману посольством України в Чорногорії, порт Бар має потужність близько 5 мільйонів тонн на рік, однак в середньому використовується лише близько половини його потужностей.

Пор має в своєму розпорядженні термінал для сухих насипних вантажів, термінал для рідких вантажів, а також термінал для контейнерів, генеральних вантажів та вантажів для ролкерних перевезень.

Так, термінал для сухих насипних вантажів використовується для перевалки і зберігання сипучих вантажів і зерна. Довжина оперативної берегової лінії становить 554 метри, глибина води до 14 метрів, площа відкритого складу становить 5 га.

Для перевалки використовуються три перевантажувальні мости вантажопідйомністю по 12 тонн кожний та мобільні портові крани: LHM 550 вантажопідйомністю 144 тонн, LHM 420 вантажопідйомністю 124 тонни, перевірена осадка становить 12,8 метра.

Термінал для рідких вантажів спеціалізується на перевалці нафти, нафтопродуктів та інших рідких вантажів, має глибину акваторії 13,5 метра, 23 резервуари загальною місткістю 116 тисяч кубометрів (належать компаніям Jugopetrol і Montenegrobonus).

Ще один термінал використовується для перевалки та зберігання вантажів ro-ro, генеральних вантажів і контейнерів. Він має холодильну камеру корисною площею 7800 квадратних метрів з різними температурними режимами (від -25°C до +13°C) та універсальні склади.

Зокрема, там є спеціалізовані склади для зберігання вантажів 1 класу IMO й холодильна установка, розташована в безпосередній близькості від операційного узбережжя, де можна зберігати продукти глибокої заморозки (м'ясо й рибу). Місткість зберігання становить 4500 тонн. Доставка товару можлива автомобільними та залізничними вагонами.

В портовій зоні є силос ємністю 30 тисяч тонн, з млином і системою ущільнення та палетування, а також 8,5 га виробничо-торговельної та бізнес-зони з середньою площею ділянок 3000 квадратних метрів.

"Чорногорська сторона висловила зацікавленість у налагодженні співпраці з Україною щодо використання можливостей порту для перевалки і транспортування товарів", - зазначають в УЗ.

При цьому там вказують, що порт Бар співпрацює з експедиторськими компаніями із Сербії. Зокрема, за інформацією представника сербської експедиторської компанії Panšped, компанія готова сприяти налагодженню логістичного маршруту транспортування широкого спектру продукції з України до Бару. Panšped також має можливість задіювати вільні вагони сербської залізниці, у разі такої необхідності.