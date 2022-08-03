"Укрзализныця" предлагает экспортерам вывозить зерно через Сербию и Черногорию

"Укрзализныця" в контексте поиска альтернативных логистических маршрутов доставки товаров в/из Украины обращает внимание бизнеса на возможность пользоваться услугами черногорского порта Бар.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как сообщается в сообщении центра транспортной логистики украинской госкомпании со ссылкой на информацию, полученную посольством Украины в Черногории, порт Бар имеет мощность около 5 миллионов тонн в год, однако в среднем используется лишь около половины его мощностей.

Порт располагает терминалом для сухих насыпных грузов, терминалом для жидких грузов, а также терминалом для контейнеров, генеральных грузов и грузов для ролкерных перевозок.

Так, терминал для сухих насыпных грузов используется для перевалки и хранения сыпучих грузов и зерна. Длина оперативной береговой линии составляет 554 метра, глубина воды - до 14 метров, площадь открытого склада - 5 га.

Для перевалки используются три перегрузочных моста грузоподъемностью по 12 тонн каждый и мобильные портовые краны: LHM 550 грузоподъемностью 144 тонн, LHM 420 грузоподъемностью 124 тонны, а проверенная осадка составляет 12,8 метра.

Терминал для жидких грузов специализируется на перевалке нефти, нефтепродуктов и других жидких грузов, имеет глубину акватории 13,5 метра, 23 резервуара общей емкостью 116 тысяч кубометров (принадлежат компаниям Jugopetrol и Montenegrobonus).

Еще один терминал используется для перевалки и хранения грузов ro-ro, генеральных грузов и контейнеров. Он имеет холодильную камеру полезной площадью 7800 квадратных метров с разными температурными режимами (от -25 до +13°C) и универсальные склады.

В частности, есть специализированные склады для хранения грузов 1 класса IMO и холодильная установка, расположенная в непосредственной близости от операционного побережья, где можно хранить продукты глубокой заморозки (мясо и рыбу). Емкость хранения составляет 4500 тонн. Доставка товара возможна автомобильными и железнодорожными вагонами.

В портовой зоне есть силос емкостью 30 тысяч тонн, с мельницей и системой уплотнения и паллетирования, а также 8,5 га производственно-торговой и бизнес-зоны со средней площадью 3000 квадратных метров.

"Черногорская сторона выразила заинтересованность в налаживании сотрудничества с Украиной по использованию возможностей порта для перевалки и транспортировки товаров", - отмечают в УЗ.

При этом там указывается, что порт Бар сотрудничает с экспедиторскими компаниями из Сербии. В частности, по информации представителя сербской экспедиторской компании Panšped, компания готова способствовать налаживанию логистического маршрута транспортировки широкого спектра продукции из Украины в Бар. Panšped также может задействовать свободные вагоны сербской железной дороги, в случае такой необходимости.