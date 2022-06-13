Германия планирует увеличить экспорт украинского зерна за счет покупки контейнеров

Федеральное правительство Германии намерено создать фонд для закупки зерновых контейнеров для перевозки пшеницы. Это поможет ускорить экспорт зерна из Украины.

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Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt.

"Мы делаем все возможное, чтобы зерно можно было перевозить из Украины по железной дороге, чтобы предотвратить глобальный голод", — об этом говорит уполномоченный правительства по железнодорожным перевозкам Михаэль Тойрер.

Также обсуждается помощь с терминалами для перегрузки зерна на украинской границе. Кроме того, Ассоциация сельскохозяйственных торговцев в Германии выступает за упрощение пересечения внешней границы ЕС для зерновых грузов и увеличение порога такого груза на одном поезде с 40 до 44 тонн.

По оценкам Михаэля Тойрера, "в наиболее оптимистическом случае" из 23 миллионов тонн зерна, хранящихся в Украине, железной дорогой удастся вывезти 10 миллионов.

Напомним, что страны-участницы Всемирной торговой организации (ВТО) подписали совместное заявление о поддержке Украины в войне против России и пообещали помочь с экспортом зерна.