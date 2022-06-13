- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Світова організація торгівлі пообіцяла допомогти з експортом українського зерна
Країни-учасниці Світової організації торгівлі (СОТ) підписали спільну заяву про підтримку України у війні проти Росії та пообіцяли допомогти з експортом зерна.
Про це йдеться у заяві СОТ.
Зазначається, що через війну війни в Україні зруйновано значну частину транспортної інфраструктури, включаючи мости, порти та залізниці, а це суттєво знижує здатність нашої країни експортувати та імпортувати.
Тим часом для світу дуже важливим є збереження відкритих ринків та торгових можливостей України.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Ми серйозно стурбовані наслідками руйнування для України та для світової торгівлі, зокрема, це стосується поставок на міжнародні ринки низки ключових товарів, що виробляються в Україні, включаючи сільськогосподарську та продовольчу продукцію, добрива, соняшникову олію та найважливіші корисні копалини", - сказано у заяві СОТ.
Підписанти спільної заяви також висловили стурбованість у зв'язку з повідомленнями про вивезення краденого зерна та наголосили, що такі дії суперечать принципам та цінностям СОТ.
"Враховуючи це, ми рішуче засуджуємо будь-які дії, спрямовані проти засобів постачання, виробництва та транспортування, необхідних Україні для виробництва та експорту у світ, включаючи агропродовольчі товари. Наголошуємо на необхідності забезпечення того, щоб торговельні шляхи, особливо морські шляхи та порти, не блокувалися загрозою застосування сили", - йдеться у повідомленні.
У СОТ наголосили, що Україна є одним із провідних світових експортерів ключових сільськогосподарських продуктів, таких як пшениця, кукурудза, ячмінь та олія.
"Наслідки війни, у тому числі блокада виходу України до Чорного моря, серйозно загрожують постачанням продовольства в деякі країни, що розвиваються. Це може призвести до того, що мільйони людей зіткнуться з відсутністю продовольчої безпеки. У цьому контексті ми прагнутимемо підтримувати Україну та сприяти її експорту "Ми закликаємо членів СОТ чинити так само, пропорційно їх можливостям, у тому числі шляхом полегшення використання інфраструктури або полегшення та спрощення митних процедур", - наголошується в заяві СОТ.
Також в організації шукатимуть способи допомогти українським аграріям продовжувати саджати та вирощувати зернові та олійні культури, такі необхідні їм самим і світові.
Зазначимо, на території України зберігається до 30 млн. тонн зерна, які потрібно експортувати. Тому український уряд розробив два маршрути для експорту зерна, які проходитимуть через Польщу та Румунію.