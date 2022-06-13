Світова організація торгівлі пообіцяла допомогти з експортом українського зерна

Країни-учасниці Світової організації торгівлі (СОТ) підписали спільну заяву про підтримку України у війні проти Росії та пообіцяли допомогти з експортом зерна.

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Про це йдеться у заяві СОТ.

Зазначається, що через війну війни в Україні зруйновано значну частину транспортної інфраструктури, включаючи мости, порти та залізниці, а це суттєво знижує здатність нашої країни експортувати та імпортувати.

Тим часом для світу дуже важливим є збереження відкритих ринків та торгових можливостей України.

"Ми серйозно стурбовані наслідками руйнування для України та для світової торгівлі, зокрема, це стосується поставок на міжнародні ринки низки ключових товарів, що виробляються в Україні, включаючи сільськогосподарську та продовольчу продукцію, добрива, соняшникову олію та найважливіші корисні копалини", - сказано у заяві СОТ.

Підписанти спільної заяви також висловили стурбованість у зв'язку з повідомленнями про вивезення краденого зерна та наголосили, що такі дії суперечать принципам та цінностям СОТ.

"Враховуючи це, ми рішуче засуджуємо будь-які дії, спрямовані проти засобів постачання, виробництва та транспортування, необхідних Україні для виробництва та експорту у світ, включаючи агропродовольчі товари. Наголошуємо на необхідності забезпечення того, щоб торговельні шляхи, особливо морські шляхи та порти, не блокувалися загрозою застосування сили", - йдеться у повідомленні.

У СОТ наголосили, що Україна є одним із провідних світових експортерів ключових сільськогосподарських продуктів, таких як пшениця, кукурудза, ячмінь та олія.

"Наслідки війни, у тому числі блокада виходу України до Чорного моря, серйозно загрожують постачанням продовольства в деякі країни, що розвиваються. Це може призвести до того, що мільйони людей зіткнуться з відсутністю продовольчої безпеки. У цьому контексті ми прагнутимемо підтримувати Україну та сприяти її експорту "Ми закликаємо членів СОТ чинити так само, пропорційно їх можливостям, у тому числі шляхом полегшення використання інфраструктури або полегшення та спрощення митних процедур", - наголошується в заяві СОТ.

Також в організації шукатимуть способи допомогти українським аграріям продовжувати саджати та вирощувати зернові та олійні культури, такі необхідні їм самим і світові.

Зазначимо, на території України зберігається до 30 млн. тонн зерна, які потрібно експортувати. Тому український уряд розробив два маршрути для експорту зерна, які проходитимуть через Польщу та Румунію.