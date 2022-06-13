Всемирная торговая организация пообещала помочь с экспортом украинского зерна

Страны-участницы Всемирной торговой организации (ВТО) подписали совместное заявление о поддержке Украины в войне против России и пообещали помочь с экспортом зерна.

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Об этом говорится в заявлении ВТО.

Отмечается, что из-за войны войны в Украине разрушена значительная часть транспортной инфраструктуры включая мосты, порты и железные дороги, а это существенно снижает способность нашей страны экспортировать и импортировать.

Между тем для мира очень важно сохранение открытых рынков и торговых возможностей Украины.

"Мы серьезно обеспокоены последствиями разрушения для Украины и для мировой торговли, в частности, это касается поставок на международные рынки ряда ключевых товаров, производимых в Украине, включая сельскохозяйственную и продовольственную продукцию, удобрения, подсолнечное масло и важнейшие полезные ископаемые", — сказано в заявлении ВТО.

Подписанты совместного заявления также выразили обеспокоенность в связи с сообщениями о вывозе краденого зерна и подчеркнули, что такие действия противоречат принципам и ценностям ВТО.

"Учитывая это, мы решительно осуждаем любые действия, направленные против средств снабжения, производства и транспортировки, необходимых Украине для производства и экспорта в мир, включая агропродовольственные товары. Подчеркиваем необходимость обеспечения того, чтобы торговые пути, особенно морские пути и порты, не блокировались угрозой применения силы", - говорится в сообщении.

В ВТО подчеркнули, что Украина является одним из ведущих мировых экспортеров ключевых сельскохозяйственных продуктов, таких как пшеница, кукуруза, ячмень и подсолнечное масло.

"Последствия войны, в том числе блокада выхода Украины к Черному морю, серьезно угрожают поставкам продовольствия в некоторые развивающиеся страны. Это может привести к тому, что миллионы людей столкнутся с отсутствием продовольственной безопасности. В этом контексте мы будем стремиться поддерживать Украину и способствовать ее экспорту. Мы призываем членов ВТО поступать так же, соразмерно их возможностям, в том числе путем облегчения использования инфраструктуры или облегчения и упрощения таможенных процедур", - подчеркивается в заявлении ВТО.

Также в организации будут искать способы помочь украинским аграриям продолжать сажать и выращивать зерновые и масличные культуры, столь необходимые им самим и миру.

Отметим, на территории Украины хранится до 30 млн тонн зерна, которые нужно экспортировать. Поэтому украинское правительство разработало два маршрута для экспорта зерна, которые будут проходить через Польшу и Румынию.