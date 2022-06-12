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Украина разработала два маршрута для экспорта зерна через Польшу и Румынию, - МИД

Дмитрий Сеник, МИД Украины, зерно, экспорт зерна

На территории Украины хранится до 30 млн тонн зерна, которые нужно экспортировать. Поэтому украинское правительство разработало два маршрута для экспорта зерна, которые будут проходить через Польшу и Румынию.

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Об этом сообщил на саммите безопасности в Сингапуре заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник изданию Reuters.

По его словам, на территории Украины хранится до 30 млн тонн зерна, которые нужно экспортировать. Однако из-за блокады морских портов Украина может вывезти зерно только автомобильным и речным транспортом, а также железной дорогой.  

В связи с этим правительство разработало маршруты для экспорта через Польшу и Румынию. Также ведутся переговоры о создании третьего коридора через страны Балтии.

"Эти маршруты не идеальны, но мы делаем все возможное, чтобы развивать их", - сказал Сеник. 

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что если Украина не сможет экспортировать продовольствие мир ждет голод и политический хаос.  

Вместе с тем министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир отметил, что доверять Путину в вопросе экспорта зерна самоубийственно для Украины. 

Автор:
Анастасия Дедковская