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Украина разработала два маршрута для экспорта зерна через Польшу и Румынию, - МИД
На территории Украины хранится до 30 млн тонн зерна, которые нужно экспортировать. Поэтому украинское правительство разработало два маршрута для экспорта зерна, которые будут проходить через Польшу и Румынию.
Об этом сообщил на саммите безопасности в Сингапуре заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник изданию Reuters.
По его словам, на территории Украины хранится до 30 млн тонн зерна, которые нужно экспортировать. Однако из-за блокады морских портов Украина может вывезти зерно только автомобильным и речным транспортом, а также железной дорогой.
В связи с этим правительство разработало маршруты для экспорта через Польшу и Румынию. Также ведутся переговоры о создании третьего коридора через страны Балтии.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Эти маршруты не идеальны, но мы делаем все возможное, чтобы развивать их", - сказал Сеник.
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что если Украина не сможет экспортировать продовольствие мир ждет голод и политический хаос.
Вместе с тем министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир отметил, что доверять Путину в вопросе экспорта зерна самоубийственно для Украины.