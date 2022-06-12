Украина разработала два маршрута для экспорта зерна через Польшу и Румынию, - МИД

На территории Украины хранится до 30 млн тонн зерна, которые нужно экспортировать. Поэтому украинское правительство разработало два маршрута для экспорта зерна, которые будут проходить через Польшу и Румынию.

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Об этом сообщил на саммите безопасности в Сингапуре заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник изданию Reuters.

По его словам, на территории Украины хранится до 30 млн тонн зерна, которые нужно экспортировать. Однако из-за блокады морских портов Украина может вывезти зерно только автомобильным и речным транспортом, а также железной дорогой.

В связи с этим правительство разработало маршруты для экспорта через Польшу и Румынию. Также ведутся переговоры о создании третьего коридора через страны Балтии.

"Эти маршруты не идеальны, но мы делаем все возможное, чтобы развивать их", - сказал Сеник.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что если Украина не сможет экспортировать продовольствие мир ждет голод и политический хаос.

Вместе с тем министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир отметил, что доверять Путину в вопросе экспорта зерна самоубийственно для Украины.