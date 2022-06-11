Если Украина не сможет экспортировать продовольствие мир ждет голод и политический хаос, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что если Украина не сможет экспортировать продовольствие мир ожидает голод и государственные перевороты в многих странах. Об этом Зеленский сказал выступая на Азиатском саммите по безопасности Shangri La Dialogue.

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"Если мы не сможем экспортировать наше продовольствие, которого очень не достает на мировом рынке, мир столкнется с острым и тяжелым продовольственным кризисом и голодом во многих странах Азии и Африки. Нехватка продовольствия непременно приведет к политическому хаосу, который может привести к свержению правительств многих стран, изгнанию множества политиков", — сказал Зеленский.

По его словам, мир мог бы обеспечить реформу ООН, чтобы все государства мира придерживались международного права и чтобы никто не нарушал мировой порядок.

"Система ООН, и в частности совет безопасности ООН насегодня не дают справедливого представительства для большинства народов мира. Голос целых регионов планеты часто не может быть услышан именно тогда, когда это жизненно важно", - отметил президент.

Напомним, проблема разблокирования морского экспорта Украины из-за угрозы всемирного голода находится в фокусе внимания мировых лидеров, оставаясь нерешенной, уже более двух месяцев.

Тем временем Европа ожидает примерно 150 тысяч мигрантов из Африки и Ближнего Востока до конца этого года. Такая волна, по прогнозам, может быть спровоцирована продовольственным кризисом и ожидающимся голодом из-за войны в Украине.