- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Если Украина не сможет экспортировать продовольствие мир ждет голод и политический хаос, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что если Украина не сможет экспортировать продовольствие мир ожидает голод и государственные перевороты в многих странах. Об этом Зеленский сказал выступая на Азиатском саммите по безопасности Shangri La Dialogue.
"Если мы не сможем экспортировать наше продовольствие, которого очень не достает на мировом рынке, мир столкнется с острым и тяжелым продовольственным кризисом и голодом во многих странах Азии и Африки. Нехватка продовольствия непременно приведет к политическому хаосу, который может привести к свержению правительств многих стран, изгнанию множества политиков", — сказал Зеленский.
По его словам, мир мог бы обеспечить реформу ООН, чтобы все государства мира придерживались международного права и чтобы никто не нарушал мировой порядок.
"Система ООН, и в частности совет безопасности ООН насегодня не дают справедливого представительства для большинства народов мира. Голос целых регионов планеты часто не может быть услышан именно тогда, когда это жизненно важно", - отметил президент.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, проблема разблокирования морского экспорта Украины из-за угрозы всемирного голода находится в фокусе внимания мировых лидеров, оставаясь нерешенной, уже более двух месяцев.
Тем временем Европа ожидает примерно 150 тысяч мигрантов из Африки и Ближнего Востока до конца этого года. Такая волна, по прогнозам, может быть спровоцирована продовольственным кризисом и ожидающимся голодом из-за войны в Украине.