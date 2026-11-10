Контроль над 80% мировой торговли: как Китай стремится стать мировым лидером в области технологий судоходства

Китай разворачивает масштабную экспансию в области судоходных технологий следующего поколения, пытаясь получить решающее преимущество в сфере, обеспечивающей более 80% мировой торговли.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

В преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне Китай демонстрирует полностью автоматизированные портовые терминалы с беспилотными грузовиками, кранами с дистанционным управлением и ШИ-системами.

Пекин ускоряет автоматизацию и обгоняет Запад

В Китае уже работает 60 автоматизированных терминалов, а к 2030 году их количество планируется увеличить до 90.

Для сравнения, порты США существенно отстают в скорости внедрения новых технологий, чему способствует сопротивление местных профсоюзов.

Китайские разработки позволяют обрабатывать грузы вдвое быстрее обычных доков, а такие компании, как Huawei и Westwell, уже экспортируют решения для умных портов в Великобританию и другие страны.

Запад опасается цифрового шпионажа

Американские чиновники и аналитики опасаются, что зависимость от китайского оборудования и программного обеспечения создает серьезные стратегические риски.

Речь идет о возможном использовании "задних ходов" в ПО для отслеживания чувствительных грузов, шпионажа за конкурентами или даже парализования торговых сетей во время кризисов. Попытка Вашингтона ограничить влияние китайской логистической платформы LOGINK уже показала остроту этого противостояния.

Китай вытесняет иностранное программное обеспечение

Помимо строительства инфраструктуры Пекин активно заменяет западные системы управления терминалами (TOS) собственными софтверными решениями.

Государственные компании Китая уже успешно внедрили свои цифровые платформы в портах Бразилии, Греции, Италии, Турции и Шри-Ланки.

Эксперты отмечают, что Китай строит глобальную сеть цифрового контроля над цепями снабжения, рассчитывая на долгосрочное преимущество в мировой торговле.

Напомним, Китай обеспечивает почти половину мирового контейнерного экспорта. Доля КНР в глобальных контейнерных отгрузках достигла рекордных 40%, увеличившись за последние девять месяцев на 2,5%.