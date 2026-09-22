Китай обеспечивает почти половину мирового контейнерного экспорта

Доля Китая в мировом экспорте контейнерных грузов за последние три месяца достигла рекордных 40%, что свидетельствует о стремительном росте зависимости второй экономики мира от внешней торговли. Только за последние девять месяцев этот показатель вырос на 2,5%.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

По словам президента Европейской торговой палаты в Китае Йенса Эскелунда, столь стремительного результата ожидали не раньше 2030 года, а текущие темпы указывают на угрожающее углубление глобальных дисбалансов в торговле.

В частности, в 2019 году на каждый отправленный в Китай европейский контейнер приходилось 2,5 контейнера в обратном направлении, тогда как за первые восемь месяцев этого года соотношение достигло уже 1 к 6 в пользу КНР.

Угроза деиндустриализации и позиция Пекина

Стремительный рост китайского торгового профицита вызывает все большее беспокойство в Евросоюзе и Соединенных Штатах, где опасаются закрытия рабочих мест и упадка собственного производства под давлением дешевого импорта.

За период с января по август положительное сальдо внешней торговли Китая составило 805,51 млрд долларов, что открывает путь к обновлению прошлогоднего исторического рекорда в 1,2 трлн долларов.

В ЕС отмечают, что Пекин продолжает направлять ресурсы в промышленность вместо решения внутренних проблем, в частности, затяжного кризиса на рынке сдерживающей потребления недвижимости. Пока производство в Китае за восемь месяцев выросло на 5,3%, розничные продажи в августе прибавили всего 0,4%, что свидетельствует о значительном преобладании выпуска товаров над внутренним спросом.

Власти Китая все упреки в избытке мощностей отвергают, утверждая, что первенство в производстве электромобилей, солнечных панелей и аккумуляторов обусловлено естественными конкурентными преимуществами на мировом рынке.

Напомним, в июне экспорт Китая вырос до рекордных $412 млрд на фоне бума искусственного интеллекта. Объем поставок товаров увеличился на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря мировому спросу на электронику и компоненты для технологий ИИ.