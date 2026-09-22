UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,71

+0,03

EUR

51,37

+0,17

Наличный курс:

USD

44,90

44,79

EUR

52,00

51,75

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

Китай обеспечивает почти половину мирового контейнерного экспорта

Флаг Китая
Китай обеспечивает почти половину мирового контейнерного экспорта / Unsplash

Доля Китая в мировом экспорте контейнерных грузов за последние три месяца достигла рекордных 40%, что свидетельствует о стремительном росте зависимости второй экономики мира от внешней торговли. Только за последние девять месяцев этот показатель вырос на 2,5%.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

По словам президента Европейской торговой палаты в Китае Йенса Эскелунда, столь стремительного результата ожидали не раньше 2030 года, а текущие темпы указывают на угрожающее углубление глобальных дисбалансов в торговле.

В частности, в 2019 году на каждый отправленный в Китай европейский контейнер приходилось 2,5 контейнера в обратном направлении, тогда как за первые восемь месяцев этого года соотношение достигло уже 1 к 6 в пользу КНР.

Угроза деиндустриализации и позиция Пекина

Стремительный рост китайского торгового профицита вызывает все большее беспокойство в Евросоюзе и Соединенных Штатах, где опасаются закрытия рабочих мест и упадка собственного производства под давлением дешевого импорта.

За период с января по август положительное сальдо внешней торговли Китая составило 805,51 млрд долларов, что открывает путь к обновлению прошлогоднего исторического рекорда в 1,2 трлн долларов.

В ЕС отмечают, что Пекин продолжает направлять ресурсы в промышленность вместо решения внутренних проблем, в частности, затяжного кризиса на рынке сдерживающей потребления недвижимости. Пока производство в Китае за восемь месяцев выросло на 5,3%, розничные продажи в августе прибавили всего 0,4%, что свидетельствует о значительном преобладании выпуска товаров над внутренним спросом.

Власти Китая все упреки в избытке мощностей отвергают, утверждая, что первенство в производстве электромобилей, солнечных панелей и аккумуляторов обусловлено естественными конкурентными преимуществами на мировом рынке.

Напомним, в июне экспорт Китая вырос до рекордных $412 млрд на фоне бума искусственного интеллекта. Объем поставок товаров увеличился на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря мировому спросу на электронику и компоненты для технологий ИИ.

Автор:
Максим Кольц

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности