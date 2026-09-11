70% электромобилей и беспилотники: Китай объявил масштабную стратегию к 2030 году

Правительство Китая обнародовало новый пятилетний план развития автопрома, определяющий стратегические ориентиры до 2030 года. Страна стремится достичь показателя, при котором 70% новых легковых автомобилей составят электромобили или гибриды.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на Bloomberg .

Особое внимание Пекин уделяет коммерческому транспорту: к концу десятилетия 40% продаж новых грузовиков и автобусов должны быть электрическими.

В то же время власти рассчитывают вывести национальных автопроизводителей в мировую элиту, где они будут играть ключевую роль в формировании глобальных отраслевых стандартов.

Вызовы внутреннего рынка

Предыдущий план 2021 года предусматривал достижение 20% продаж экологичных авто к 2025 году, однако Китай значительно превысил этот показатель, зафиксировав в прошлом году 54%.

Эксперты прогнозируют, что цель в 70% будет покорена досрочно на фоне роста цен на бензин, из-за чего уже в августе доля таких машин достигла 65%.

Несмотря на стремительный рост, внутренний рынок сталкивается с серьезными трудностями: за восемь месяцев продажи упали на 21%, а затяжная ценовая война нанесла удар по прибылям предприятий и стандартам качества.

Правительство стремится углубить реформу автопроизводителей

Для преодоления кризисных явлений правительство планирует углубить реформы, стимулировать слияние компаний и выход с рынка неэффективных игроков для ликвидации избыточных мощностей.

Помимо массового внедрения систем автономного вождения пятилетка сосредоточена на развитии передовых технологий.

В частности, речь идет о разработке новых стандартов для твердотельных аккумуляторов и совершенствовании процессов переработки и повторном извлечении стратегически важных металлов, таких как литий, кобальт и никель.

Ранее сообщалось, что продажи авто в Китае упали на 24%, из-за чего производители делают ставку на экспорт. В августе внутренние розничные продажи сократились до 1,54 млн машин, в то время как внешние отгрузки взлетели на 78% - до 888 тысяч единиц.