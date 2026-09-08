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Китайский автогигант BYD планирует экспортировать более 2,5 млн электромобилей в 2027 году

BYD
Китайский автогигант BYD планирует экспортировать более 2,5 млн электромобилей в 2027 году / Unsplash

Китайский производитель электромобилей BYD рассчитывает поставить на зарубежные рынки более 2,5 млн. автомобилей в 2027 году. Цель базируется на росте доли бренда в мире, расширении собственного флота автовозов и открытии локальных заводов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

По оценкам топменеджмента компании, в 2026 году объем экспорта составит от 1,9 до 2 млн машин, что почти вдвое превышает показатели предыдущего года. В компании отметили, что в этом году продажи за рубежом сдерживали логистические ограничения в морских перевозках, иначе результаты были бы еще выше.

Обход пошлин в ЕС и масштабирование инфраструктуры

Чтобы минимизировать тарифные барьеры и логистические расходы, китайский автогигант переходит к локализации производства:

  • Запуск заводов в Европе: предприятие BYD в Венгрии должно приступить к сборке авто уже в ноябре или декабре. Кроме того, компания ищет дополнительные локации для строительства сборочных линий за пределами Китая;
  • Экономия на пошлинах: локальное производство позволит избежать пошлин Евросоюза на электромобили в размере около 27%, а также 34% импортного сбора в Бразилии. По подсчетам аналитиков Citi, это обеспечит экономию более 40 000 юаней ($5961) на каждом авто, что перекроет затраты на запуск предприятий;
  • Сеть быстрых зарядок: к 2028 году BYD планирует открыть 90 000 фирменных станций быстрой зарядки, из которых 20 000 появятся к концу 2026 года, еще 30 000 — в 2027 году, а остальные 40 000 — в 2028;
  • Позиции в Китае компания стремится занять 25% внутреннего рынка Китая. Ее доля уже выросла с 8% в начале года до 18% в июле.

Напомним, ранее сообщалось, что продажи авто в Китае упали на 24%, из-за чего производители делают ставку на экспорт. В августе внутренние розничные продажи сократились до 1,54 млн машин, в то время как внешние отгрузки взлетели на 78% - до 888 тысяч единиц.

Автор:
Максим Кольц

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