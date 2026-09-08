Китайський автогігант BYD планує експортувати понад 2,5 млн електромобілів у 2027 році

Китайський виробник електромобілів BYD розраховує поставити на закордонні ринки понад 2,5 млн автомобілів у 2027 році. Ціль базується на зростанні частки бренду у світі, розширенні власного флоту автовозів і відкритті локальних заводів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

За оцінками топменеджменту компанії, у 2026 році обсяг експорту сягне від 1,9 до 2 млн машин, що майже вдвічі перевищує показники попереднього року. У компанії зазначили, що цього року продажі за кордоном стримували логістичні обмеження в морських перевезеннях, інакше результати були б ще вищими.

Обхід мит в ЄС і масштабування інфраструктури

Щоб мінімізувати тарифні бар'єри та логістичні витрати, китайський автогігант переходить до локалізації виробництва:

Запуск заводів у Європі: підприємство BYD в Угорщині має розпочати складання авто вже в листопаді або грудні. Крім того, компанія шукає додаткові локації для зведення складальних ліній за межами Китаю;

Економія на митах: локальне виробництво дозволить уникнути мита Євросоюзу на електромобілі у розмірі близько 27%, а також 34% імпортного збору в Бразилії. За підрахунками аналітиків Citi, це забезпечить економію понад 40 000 юанів ($5961) на кожному авто, що перекриє витрати на запуск підприємств;

Мережа швидких зарядок: до 2028 року BYD планує відкрити 90 000 фірмових станцій швидкого заряджання, з яких 20 000 з'являться до кінця 2026 року, ще 30 000 — у 2027 році, а решта 40 000 — у 2028-му;

Позиції в Китаї: компанія прагне зайняти 25% внутрішнього ринку Китаю. Її частка вже зросла з 8% на початку року до 18% у липні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що продажі авто в Китаї впали на 24%, через що виробники роблять ставку на експорт. У серпні внутрішні роздрібні продажі скоротилися до 1,54 млн машин, тоді як зовнішні відвантаження злетіли на 78% — до 888 тисяч одиниць.