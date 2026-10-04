Российские миллиардеры вынуждены "сбрасываться" на войну Путина

Богатейшие россияне в этом году перечислили в государственный бюджет 471 млрд рублей, или более $5,6 млрд, "добровольных" взносов. Эти средства уже покрыли более 1% государственных расходов РФ и отчасти помогли компенсировать рост бюджетного дефицита.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Reuters .

Вклад начали поступать после закрытой встречи президента РФ Владимира Путина с представителями крупного бизнеса в марте. В нем принимали участие ведущие российские бизнесмены, большинство из которых находятся под западными санкциями. Полный список участников не обнародовался.

В сентябре Путин заявил, что после этой встречи бизнес перечислил в бюджет "сотни миллиардов" рублей.

Согласно бюджетным документам, дефицит России в этом году ожидается на уровне 3,2% ВВП, или 7,3 трлн рублей ($87 млрд), что вдвое превышает начальную цель в 1,6% ВВП. Без "добровольных" вкладов дефицит мог бы возрасти до 3,4% ВВП.

Кремль ранее заявлял, что инициативу предложил один из предпринимателей. Он аргументировал это тем, что многие богатые россияне обогатились в 1990-х годах благодаря связям с государством, поэтому теперь должны вносить взносы в бюджет.

Параллельно российское правительство планирует в 2026 году получить еще 385 млрд. рублей от продажи активов, изъятых у частных компаний в течение последних лет.

Россия также повышает налоги и увеличивает заимствования, чтобы финансировать дефицит и сохранять высокие расходы на военные нужды и безопасность. На них в 2026 году планируется направить около 38% всех бюджетных расходов. В следующем году власти РФ также готовят новые налоговые изменения.

В частности, изменения в налогообложении доходов от банковских депозитов по расчетам российских властей должны принести бюджету дополнительно около 1 трлн рублей в 2027 году.

Напомним, ранее сообщалось, что российские миллиардеры перечислили в бюджет почти 400 млрд. рублей после мартовской встречи крупного бизнеса с Путиным. По состоянию на середину августа такие поступления достигли 383,69 млрд. рублей.