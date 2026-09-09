Бюджет России получил самый большой за год профицит: откуда поступили средства

Федеральный бюджет России в августе 2026 года зафиксировал самый большой месячный профицит за последний год. Превышение доходов над расходами обеспечили выплаты дивидендов от крупных государственных компаний по прибылям за прошлый год.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Профицит достиг 660 млрд рублей (7,7 млрд долларов), став самым высоким показателем с августа 2025 года. Только дивидендные перечисления от государственных банков и корпораций обеспечили казне 691 млрд рублей в прошлом месяце.

Рост расходов на войну и накопленный дефицит

Ненефтегазовые доходы российского бюджета, к которым относят и дивиденды госпредприятий, увеличились на 17% в годовом исчислении. Это позволило частично компенсировать рост бюджетных расходов:

Военное бремя: общие расходы увеличились на 16% на фоне непрерывного финансирования военных действий против Украины, масштабы которого продолжают нарастать;

Дыра в балансе: августовский приток средств несколько сократил общий накопленный дефицит федерального бюджета за первые восемь месяцев 2026 года – до 5,8 трлн рублей;

Срыв планов: текущий дефицит значительно превосходит годичный предел, заложенный русским правительством на уровне 3,8 трлн рублей (около 1,6% ВВП);

Просмотр показателей: официальные параметры российского госбюджета планируют скорректировать и обнародовать до конца сентября.

Напомним, Россия тратит на войну рекордные 29 млн долларов ежечасно. Расходы федерального бюджета РФ на вооруженную агрессию против Украины в первом полугодии 2026 года достигли новой исторической отметки – 10,687 триллиона рублей (около 123,4 млрд долларов).