"Национальный кэшбэк" могут убрать из бюджета-2027

Председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Подласа предлагает отказаться от финансирования программы "Национальный кэшбек" в государственном бюджете на 2027 год. В то же время, по ее словам, существенной экономии бюджету это не даст.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на интервью Подлассы агентству "Интерфакс-Украина".

По словам депутата, дискуссия вокруг программы стала настолько политизированной, что отвлекает другие вопросы государственного бюджета.

"Меня просто уже досадили этим кэшбеком: любой интеллектуальный, профессиональный разговор о бюджете сводится к вопросу "а почему вы потратили деньги на кэшбек?" Эта тема настолько политизирована, что омрачает все разговоры по существу", - сказала Подласа.

Она подчеркнула, что расходы на программу не имеют существенного значения в общей структуре государственного бюджета. По ее словам, Международный валютный фонд также не уделяет этому вопросу большое внимание при обсуждении состояния украинских публичных финансов.

В то же время Подласа ожидает, что Верховная Рада не поддержит предложенное правительством повышение ставки налога на добавленную стоимость с 20% до 21% и акциза на топливо на 4 процентных пункта для наполнения страховых фондов компенсации. Это ее прогноз по поводу будущего решения парламента, а не уже принятое решение.

Также, по ее мнению, парламент вряд ли согласится на введение временной дополнительной пошлины на импорт. Подласа объяснила, что такая пошлина, как и НДС, фактически увеличивает расходы конечного потребителя.

Среди альтернатив она назвала возможность введения налога на роскошь или увеличения штрафов за превышение скорости, однако признала, что такие меры не дадут значительного фискального эффекта.

По ее мнению, больший резерв для бюджета содержится в борьбе со схемами уклонения от уплаты налогов, в том числе выплатой зарплат "в конвертах".

Отдельно министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко ранее предлагал изменить модель "Национального кэшбека", что, по его оценке, позволило бы сократить бюджет программы в 2,5 раза и сэкономить до 4 млрд грн.

Напомним, ранее сообщалось, что в проекте госбюджета-2027 правительство предусмотрело повышение НДС и акцизов для дополнительного наполнения бюджета, однако для их введения необходимо отдельное решение Верховной Рады.