Правительство передало Раде проект госбюджета-2027 с рекордными расходами на оборону

Правительство одобрило и передало в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2027 год. На безопасность и оборону в нем предусмотрено 4,885 трлн. грн. — почти 44% ВВП, а финансирование программ поддержки бизнеса планируют увеличить почти вдвое, до 96 млрд. грн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

По его словам, главным приоритетом бюджета остается финансирование потребностей сил обороны и сохранение финансовой устойчивости государства.

Дополнительно Украина рассчитывает получить от партнеров минимум 1 трлн грн материально-технической помощи. Речь идет о ракетах, оружии, технике, боеприпасах и других способах поражения.

В то же время Корецкий подчеркнул, что фактические потребности Сил обороны на 2027 год будут значительно больше, а их точные объемы правительство еще финализует.

"Стоимость войны становится дороже", - отметил премьер.

Он также признал, что Украина не может покрыть все запланированные расходы только своими доходами, поэтому выполнение договоренностей с международными партнерами остается одним из ключевых источников наполнения бюджета.

Кроме обороны, проект бюджета предусматривает:

328,5 млрд грн на образование;

292,5 млрд грн на медицину;

96 млрд грн на программы поддержки бизнеса;

увеличение финансирования социальных программ, поддержки ветеранов, внутриперемещенных лиц и жилищных программ;

дополнительные ресурсы для регионов и общин;

отдельное финансирование и страхование военных рисков.

Корецкий отметил, что 96 млрд грн для бизнеса почти вдвое больше, чем предусмотрено в этом году. Денежные средства планируют направлять на доступное кредитование, грантовые программы и поддержку оборонных инноваций.

Проект госбюджета уже передан в Верховную Раду. В дальнейшем его должен рассмотреть парламент.

Ключевые параметры проекта госбюджета-2027

В то же время Минфин приводит ключевые параметры проекта госбюджета-2027:

Доходы - 5 трлн 648 млрд грн, что на 452,1 млрд грн, или 8,7% больше по сравнению с планом на 2026 год с изменениями.

Расходы – 7 трлн 272 млрд грн, что на 864,9 млрд грн, или 13,5%, больше по сравнению с планом на 2026 год с изменениями.

Потребность в международной поддержке в 2027 году составит 52,6 млрд. долларов США. Планируется привлечение средств от ЕС, стран G7 в рамках ERA, МВФ, Всемирного банка, Великобритании и других партнеров.

Оборона и безопасность – 4 трлн 885 млрд грн, 43,8% к ВВП. Это на 517,9 млрд грн больше по сравнению с планом на 2026 год с изменениями.

540,3 млрд грн (+72,6 млрд грн по сравнению с планом на 2026 год с изменениями) — социальные выплаты и меры Минсоцполитики. В частности, 292,8 млрд грн предусмотрено в качестве трансферта Пенсионного фонда на выплату доплат к пенсиям.

328,5 млрд грн (+50,8 млрд грн по сравнению с планом на 2026 год с изменениями) – образование. В 2027 году среднемесячная заработная плата опытного учителя предусмотрена на уровне 27,3 тыс. грн - на 65% больше по сравнению с 2025 годом.

96 млрд грн (вдвое больше чем в этом году) – поддержка экономики и бизнеса. Средства предусмотрены, в частности, доступным кредитованием, оборонными инновациями и активными программами поддержки бизнеса.

Напомним, накануне Корецкий заявил, что ситуация с государственными финансами приближается к критической, а Украина рискует потерять значительную часть из $29,5 млрд. запланированного международного финансирования, если Верховная Рада вовремя не примет необходимые законопроекты.