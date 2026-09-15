В Украине стремительно растут объемы кредитования бизнеса и населения

Темпы кредитования бизнеса и граждан Украины сохраняются на высоком уровне. По итогам августа 2026 года чистые гривневые кредиты предприятиям увеличились на 33% в годовом исчислении, а населению — на 38%.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

В регуляторе подчеркивают, что для объективной оценки динамики необходимо анализировать чистые кредиты. Показатель валовых кредитов сократился из-за списания государственными банками в декабре 2025 года значительного объема устаревших неработающих ссуд.

Этот статистический эффект будет влиять на годовые темпы роста валового кредитования за год, однако фактическая кредитная активность банков не снижалась.

Приток денежных средств на банковские счета

Оперативные сведения регулятора также фиксируют постоянное увеличение объемов средств клиентов в банковской системе:

Счета бизнеса: остатки в гривне субъектов хозяйствования и небанковских финансовых учреждений в августе выросли более чем на 22% в годовом исчислении;

Счета физических лиц: объем гривневых сбережений граждан вырос более чем на 17% в годовом исчислении.

В Национальном банке добавили, что данные оперативные данные впоследствии могут быть уточнены после публикации показателей полной месячной отчетности банков.

Напомним, ранее НБУ зафиксировал снижение доли неработающих кредитов в банках. Доля неработающих ссуд (NPL) в банковском секторе Украины по состоянию на 1 августа 2026 года уменьшилась до 12,1%. С начала года показатель сократился на 1,8 процентного пункта.