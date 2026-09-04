Нацбанк облегчил правила выдачи кредитов для пострадавших от обстрелов бизнесов

Национальный банк Украины утвердил второй комплекс решений по стимулированию кредитования производителей и местных общин в условиях усиления российских обстрелов критической, социальной и производственной инфраструктуры.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Новые регуляторные послабления дополнят мероприятия, введенные в начале августа по реструктуризации долгов и расширению финансирования агропромышленного комплекса. Изменения утверждены постановлениями Правления НБУ №98 и №99 от 3 сентября, они вступают в силу с 5 сентября 2026 года.

Ключевые изменения для заемщиков и банков

Обновление регуляторных нормативов направлено на облегчение доступа к заемным средствам предприятиям без значительных основных средств, а также муниципалитетам для восстановления инфраструктуры:

Расширение залоговой базы: к приемлемому обеспечению теперь относят имущественные права на выручку за отгруженный товар, выполненные работы или оказанные услуги (коэффициент ликвидности установлен на уровне 0,3);

Усиление роли муниципальных гарантий: коэффициент ликвидности для обеспечения посредством безусловных и безотзывных гарантий городских и областных советов повышен до 0,8;

Единый подход к портфельным гарантиям: введены стандартизированные правила их учета для смягчения кредитного риска при расчете минимального размера взвешенных экспозиций;

Продолжение переходного периода: регулятор продлил действие тестовых периодов по нормативам кредитного риска и расчет максимального размера значительной экспозиции.

По словам главы НБУ Андрея Пышного, банковская система продолжает наращивать темпы кредитования, поглощая шоки военного положения, а новый пакет решений позволит финучреждениям создавать новые кредитные продукты для бизнеса без накопления критических рисков.

Напомним, Совет НБУ сохранил курс на инфляцию 5% и управляемую гибкость гривны. Совет Национального банка Украины подтвердил актуальность Основных основ денежно-кредитной политики на среднесрочную перспективу как главного указателя регулятора.