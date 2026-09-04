Нацбанк полегшив правила видачі кредитів для бізнесів, які постраждали від обстрілів

Національний банк України затвердив другий комплекс рішень для стимулювання кредитування виробників та місцевих громад в умовах посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу регулятора.

Нові регуляторні послаблення доповнять заходи, запроваджені на початку серпня щодо реструктуризації боргів і розширення фінансування агропромислового комплексу. Зміни затверджено постановами Правління НБУ №98 та №99 від 3 вересня, вони набирають чинності з 5 вересня 2026 року.

Ключові зміни для позичальників і банків

Оновлення регуляторних нормативів спрямовані на полегшення доступу до позикових коштів підприємствам без значних основних засобів, а також муніципалітетам для відновлення інфраструктури:

Розширення заставної бази: до прийнятного забезпечення тепер зараховуються майнові права на виручку за відвантажений товар, виконані роботи чи надані послуги (коефіцієнт ліквідності встановлено на рівні 0,3);

Посилення ролі муніципальних гарантій: коефіцієнт ліквідності для забезпечення у вигляді безумовних і безвідкличних гарантій міських та обласних рад підвищено до 0,8;

Єдиний підхід до портфельних гарантій: запроваджено стандартизовані правила їх врахування для пом'якшення кредитного ризику під час розрахунку мінімального розміру зважених експозицій;

Продовження перехідного періоду: регулятор подовжив дію тестових періодів за нормативами кредитного ризику та розрахунку максимального розміру значної експозиції.

За словами голови НБУ Андрія Пишного, банківська система продовжує нарощувати темпи кредитування, поглинаючи шоки воєнного стану, а новий пакет рішень дасть фінустановам змогу створювати нові кредитні продукти для бізнесу без накопичення критичних ризиків.

Нагадаємо, Рада НБУ зберегла курс на інфляцію 5% і керовану гнучкість гривні. Рада Національного банку України підтвердила актуальність Основних засад грошово-кредитної політики на середньострокову перспективу як головного дороговказу регулятора.