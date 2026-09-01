НБУ зафіксував зниження частки непрацюючих кредитів у банках

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України станом на 1 серпня 2026 року знизилася до 12,1%. Від початку року показник скоротився на 1,8 відсоткового пункта, повідомили в Національному банку України.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Непрацюючі кредити в Україні

За даними Національного банку України, скорочення частки проблемних кредитів у січні–липні 2026 року відбулося завдяки двом основним факторам: банки нарощували обсяги нових кредитів, які мають кращу якість, а також продовжували врегульовувати непрацюючі борги.

Водночас кредитний портфель банківської системи суттєво зріс. Від початку року валовий обсяг кредитів збільшився на 194,8 млрд грн, або 14,3%, і станом на 1 серпня досяг 1,555 трлн грн.

При цьому обсяг непрацюючих кредитів за сім місяців року скоротився на 0,8 млрд грн, або 0,4%.

NPL бізнесу та населення

Зниження частки проблемних кредитів відбулося як у сегменті роздрібного кредитування, так і серед позик бізнесу.

Зокрема, частка NPL фізичних осіб із початку року зменшилася на 0,7 в. п. - до 10%.

У корпоративному сегменті скорочення було більш суттєвим: частка непрацюючих кредитів бізнесу знизилася на 2,5 в. п. - до 14,5%.

За даними НБУ, позитивна динаміка щодо скорочення частки NPL спостерігалася в усіх групах банків.

Таким чином, попри зростання обсягів кредитування, банківському сектору вдалося продовжити поступове зменшення частки проблемної заборгованості.

Нагадаємо, в Україні зберігаються високі темпи кредитування бізнесу та населення. За даними НБУ, у березні 2026 року чисті гривневі кредити бізнесу зросли на 32% у річному вимірі, а кредитування населення -на 36%.