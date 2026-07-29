Попит на іпотеку та бізнес-кредити зростає: що прогнозують банки

Українські банки очікують подальшого зростання кредитування бізнесу та населення протягом наступних 12 місяців, однак їхні оцінки стали стриманішими. Баланси відповідей щодо збільшення кредитних портфелів опустилися до найнижчого рівня з другого кварталу 2023 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на результати опитування Національного банку України про умови банківського кредитування.

У другому кварталі банки зафіксували зростання попиту бізнесу на всі види кредитів. У третьому кварталі вони очікують подальшого збільшення попиту, насамперед на довгострокові позики.

Попит домогосподарств на кредити також зріс. Найбільше банки очікують збільшення попиту на іпотеку.

Водночас кредитні стандарти для корпоративного сектору загалом не змінилися. У третьому кварталі банки планують пом’якшити умови для кредитування малого та середнього бізнесу.

Окремі банки вже повідомили про зростання частки схвалених заявок від МСП, зокрема через можливість надавати таким позичальникам кредити на більші суми.

Для населення фінансові установи дещо послабили вимоги до іпотечних і споживчих кредитів та очікують подальшого пом’якшення стандартів. Також зріс рівень схвалення заявок, а відсоткові ставки за споживчими кредитами та іпотекою знизилися.

Боргове навантаження підприємств банки оцінюють як середнє, а домогосподарств — як низьке.

Водночас у другому кварталі банки зафіксували зростання кредитного, валютного ризиків і ризику ліквідності. У наступному кварталі вони очікують подальшого посилення валютного та кредитного ризиків.

Для ринку це означає, що банки поки готові нарощувати кредитування та поступово пом’якшувати умови для позичальників, однак роблять це на тлі зростання ризиків і слабшої впевненості у темпах подальшого розширення кредитних портфелів.

Зауважимо, сільське господарство залишається одним із ключових реципієнтів банківських кредитів в Україні. При цьому банки дедалі активніше фінансують інвестиційні проєкти: за перший квартал 2026 року обсяг довгострокових позик бізнесу зріс на 45,3% у річному вимірі.