Нова опція від ПриватБанку: клієнти зможуть самостійно продовжувати термін сплати за покупки

ПриватБанк запустив нову можливість для користувачів сервісу "Оплата частинами". Відтепер покупці в інтернет-магазинах партнерів банку можуть самостійно продовжувати термін сплати за покупки, збільшуючи кількість платежів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба банку.

Умови збільшення терміну

Раніше тривалість розстрочки визначав лише магазин. Тепер клієнти мають право додавати додаткові платежі у межах подвійної кількості від пропозиції торгової точки, але не більше 25 платежів загалом. Наприклад, якщо магазин пропонує розстрочку на 5 платежів, її можна подовжити ще на 5, що зменшує щомісячний внесок майже вдвічі.

"Ми враховуємо побажання наших клієнтів і знаємо, наскільки важливо для українців робити бажані покупки і контролювати щомісячне навантаження на бюджет", – відзначає керівник напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку Сергій Макаренко.

Вартість послуги та нарахування комісії

За використання послуги подовження "Оплати частинами" банк бере комісію 1,9% від вартості покупки за кожен додатковий місяць. Нарахована сума додається рівномірно до кожного щомісячного платежу протягом усього терміну кредиту.

Нагадаємо, у мобільному застосунку Приват24 з’явилася нова функція — сканер IBAN. Цей інструмент призначений для автоматичного заповнення банківських реквізитів, що дозволяє користувачам уникати ручного введення довгих номерів рахунків.