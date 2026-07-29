Нові правила для таксі в Україні: що зміниться для водіїв і цифрових платформ

Понад 95% ринку таксі в Україні перебуває в тіні, через що бюджет недоотримує податки, а учасники ринку працюють у нерівних умовах. Мінвідновлення готує законодавчі зміни, які мають визначити правила роботи цифрових платформ, спростити легалізацію водіїв і посилити вимоги до безпеки перевезень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту.

У міністерстві зазначають, що чинне законодавство не враховує фактичну модель роботи ринку, де більшість поїздок уже організовують через цифрові платформи.

Нова модель регулювання має передбачати:

визначення правового статусу цифрових платформ;

спрощення легальної роботи водіїв через цифровізацію процедур;

єдині правила для всіх учасників ринку;

посилення вимог до безпеки перевезень;

вимоги щодо страхування пасажирів;

підвищення прозорості ринку та сплати податків.

У Мінвідновлення орієнтуються на підхід, який застосовується в більшості країн ЄС. Там цифрові платформи працюють як технологічні сервіси, а перевезення здійснюють ліцензовані перевізники відповідно до транспортного законодавства.

Перший заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач зазначив, що нове регулювання має одночасно забезпечити прозорі правила для бізнесу, розвиток цифрових сервісів, конкуренцію та захист пасажирів.

Нагадаємо, Міністерство розвитку громад та територій України розробило концепцію реформи ринку таксі, яка передбачає легалізацію більшості водіїв, цифровізацію процесів та запровадження нових правил роботи.

Для ринку це означатиме спробу вивести значну частину перевезень із тіні та встановити однакові вимоги як для водіїв, так і для сервісів, через які замовляють поїздки.