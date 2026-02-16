Заборона на "випадкові" поїздки та штрафи у 8500 грн: в Україні представлено законопроєкт про ринок таксі

Міністерство розвитку громад та територій України представило законопроєкт, покликаний остаточно вивести сферу пасажирських перевезень із "тіні". Він передбачає запровадження нових штрафів для водіїв таксі не лише за відсутність ліцензії, а й за порушення правил роботи через цифрові платформи.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінрозвитку.

Відомство опублікувало проєкт закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо перевезень пасажирів на таксі або легковими автомобілями на замовлення".

Документ має на меті впорядкувати застосування норм у сфері таксі та перевезень легковими авто на замовлення, запровадивши чітку адміністративну відповідальність за недотримання встановлених вимог.

Очікується, що ухвалення законодавчої ініціативи створить комплексну систему контролю в цій галузі, сприятиме легалізації ринку, підвищить безпеку пасажирів і забезпечить рівні правила роботи для всіх перевізників.

У Мінрозвитку анонсували розробку нової системи регулювання таксі, яка має враховувати інтереси доброчесного бізнесу, пасажира, громади, онлайн-платформи та держави, ще рік тому.

За що можна отримати штраф

Зокрема, документом передбачається встановлення штрафів за недотримання правил перевезення, а саме:

надання платних перевезень без офіційного дозволу або без оформлених трудових відносин із перевізником;

недотримання самозайнятими перевізниками спеціальних вимог законодавства;

виконання замовлень на перевезення легковими авто поза цифровими платформами;

використання сервісів, які не внесені до державних реєстрів у сфері безпеки наземного транспорту;

перевезення пасажирів на авто, що не відповідають технічним вимогам або не мають обов’язкового обладнання для таксі;

порушення правил надання послуг пасажирського автотранспорту, з жорсткішими санкціями за повторні порушення протягом року.

Одним із найбільш резонансних положень документа є фактична заборона на "випадкові" поїздки. Законопроєкт впроваджує термін "самозайнятий перевізник", який зобов’язаний приймати замовлення виключно через легальні цифрові платформи.

Які суми

Документ передбачає різні суми стягнень залежно від виду порушення:

8 500 грн — за посадку пасажира "з руки" (з узбіччя) поза офіційною платформою.

— за посадку пасажира "з руки" (з узбіччя) поза офіційною платформою. 8 500 грн — за використання сервісів таксі, які не внесені до державного реєстру.

— за використання сервісів таксі, які не внесені до державного реєстру. 8 500 грн — за виїзд на лінію без пройденого техконтролю або встановленого таксометра.

— за виїзд на лінію без пройденого техконтролю або встановленого таксометра. 1 700 грн — за виконання платних перевезень без офіційної реєстрації (для тих, хто працює "в чорну").

Uklon, Bolt та Uber

Також законопроєкт передбачає, що сервіси таксі, такі як Uklon, Bolt чи Uber, тепер будуть зобов’язані перевіряти наявність у водія права на надання послуг. За підключення до системи водія-нелегала сервісу загрожує штраф у розмірі 17 000 грн.

Для самих таксистів вводиться поняття "електронного сертифіката" — платного дозволу на роботу, термін дії якого складатиме два роки. Його вартість планується на рівні прожиткового мінімуму (орієнтовно 3 328 грн у 2026 році).

Зауважимо, що однією з вимог Міжнародного валютного фонду є прийняття змін до Податкового кодексу щодо автоматичного обміну даними про доходи, отримані через цифрові платформи. Нововведення стосуватимуться водіїв таксі (Bolt, Uklon, Uber).

Це впроваджується для підвищення прозорості доходів та контролю за оподаткуванням діяльності на цифрових сервісах.