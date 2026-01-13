- Категорія
- Бізнес
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Дохід водіїв таксі приблизно на 30% вищий за середню зарплату в Україні
Середній дохід водія на платформі Bolt в Україні становить 700 євро на місяць, що складає близько 35 100 гривень. Водночас, за даними Держслужби статистики, середня зарплата в Україні в листопаді 2025 року склала приблизно 27 100 гривень, що менше заробітку таксистів майже на третину.
Про це Delo.ua розповів генеральний менеджер Bolt в Україні Сергій Павлик.
За його словами, реальні заробітки водіїв сервісів таксі можуть суттєво відрізнятися залежно від формату роботи, кількості поїздок і підключених категорій. Він наголошує, що водії, які працюють повний робочий день, заробляють істотно більше, ніж ті, для кого платформа є додатковим джерелом доходу.
"Вищий потенційний дохід також характерний для категорій Comfort, Business та Premium. Водночас вирішальним чинником є не лише тариф, а й кількість виконаних поїздок: водії, які підключають одразу кілька категорій, отримують більше замовлень, мають менше простоїв і, як наслідок, вищий загальний дохід", — заявив Павлик.
Протягом року базова вартість поїздки зросла в більшості міст України. У Bolt зазначають, що підвищення було поступовим і загалом відповідало рівню інфляції. Вартість кілометра в тарифі також зросла рік до року в межах інфляційних змін. При цьому в Bolt час у дорозі не є окремою тарифною складовою.
Комісію в Києві знизили на 5%
Розрахунок комісії здійснюється автоматично, а її сума утримується з щотижневого заробітку водія. З 1 жовтня 2025 року Bolt на постійній основі знизив комісію для водіїв у Києві з 25% до 20%.
"Метою цього рішення було підвищення чистих заробітків водіїв у місті з найбільшим попитом. В інших містах України розмір комісії протягом року залишався без змін", — підкреслив генеральний менеджер Bolt в Україні.
Комісія Bolt для водіїв залежить від міста та утримується з остаточної вартості замовлення.
Розмір комісії становить:
- 25% — Львів
- 20% — Київ, Ужгород
- 18% — Чернігів, Чернівці, Дніпро, Івано-Франківськ, Харків, Одеса, Мукачево, Вінниця, Запоріжжя
- 15% — Біла Церква, Черкаси, Дрогобич, Хмельницький, Кременчук, Кривий Ріг, Луцьк, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Житомир
- 10% — Кам’янець-Подільський, Кропивницький, Миколаїв
Комісія стягується як з поїздок із готівковою, так і з безготівковою оплатою, а також із плати за скасування замовлення. Водночас комісія не утримується з чайових, бонусів, додаткових аеропортових оплат, дорожніх зборів та зборів за бронювання.
Bolt підтримує нові правила оподаткування сервісів таксі
Сергій Павлик зауважив, що Bolt публічно підтримав урядові законопроєкти №14025 та №14026, які передбачають зміну підходу до оподаткування доходів водіїв сервісів таксі. Ключова ідея ініціатив полягає в тому, щоб податкове адміністрування взяли на себе онлайн-платформи.
Це, за оцінками компанії, дозволить суттєво зменшити бюрократичне навантаження на водіїв і дасть їм змогу зосередитися на роботі та отриманні доходу. У Bolt зазначають, що подібна модель уже успішно працює в багатьох країнах присутності сервісу.
Чи подорожчають поїздки в таксі
У компанії визнають, що перехід до повністю прозорої системи оподаткування може супроводжуватися поступовим коригуванням вартості поїздок. Водночас різких або одномоментних змін не очікується — йдеться радше про поетапну адаптацію ринку до нових правил гри.
Терміни впровадження змін залежатимуть від того, як швидко парламент розгляне та ухвалить відповідні законопроєкти.
Окремо в компанії звертають увагу, що у 2026 році заплановане чергове підвищення акцизів на пальне. Хоча такі рішення не мають миттєвого ефекту, у середньостроковій перспективі вони можуть впливати на структуру витрат водіїв і поступово відображатися на вартості поїздок.
Нагадаємо також, що тепер імпортні електромобілі оподатковуватимуть ПДВ.