Тепер імпортні електромобілі оподатковуватимуть ПДВ. Експерти очікують крах продажів нових електричок

Від сьогодні в Україні припинила діяти пільга, яка звільняла електромобілі від податку на додану вартість (ПДВ). Відтак імпорт і продаж електрокарів на внутрішньому ринку здійснюватимуться з нарахуванням 20% ПДВ. Учасники ринку застерігають: це рішення може практично зупинити продажі нових електромобілів, а сам ринок — майже на 99% зміститися у вторинний сегмент.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення голови податкового комітету Данила Гетманцева в особистому телеграм-каналі.

Як працюватиме податок

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, що з 2026 року ПДВ застосовуватиметься до всіх електромобілів — незалежно від дати ввезення чи оформлення права власності.

"З 1 січня 2026 року вже і ввезення на територію України, і постачання на території України здійснюватиметься з нарахуванням ПДВ — незалежно від того, чи був такий автомобіль завезений без сплати ПДВ, а також незалежно від дати оформлення права власності на нього", — заявив Гетманцев.

Зміни стосуються:

нових і вживаних легкових електромобілів;

усіх категорій вантажного електротранспорту, включно з сідловими тягачами.

При цьому держава наголошує: інші податки залишаються стабільними, хоча загальна вартість розмитнення зросте.

Легкові електромобілі (нові та вживані):

мито — 0%;

ПДВ — 20% (замість 0%);

акциз — 1 євро за 1 кВт·год ємності батареї (без змін).

Вантажний електротранспорт:

нові електротягачі: мито та акциз — 0%, ПДВ — 20%;

вживані електротягачі: мито — 10%, ПДВ — 20%, акциз — 0%.

Нові електрокари можуть зникнути з продажі

Координатор Tesla Club Ukraine Богдан Рогаля вважає, що ПДВ найсильніше вдарить саме по нових електромобілях, тоді як вторинний ринок майже не постраждає.

"Найбільший вплив ПДВ матиме саме на нові електрокари. Для вживаних авто, особливо зі США, ефект буде мінімальним або майже непомітним", — зазначає Рогаля.

За його словами, падіння цін на аукціонах у США фактично нівелює податкове навантаження.

"Tesla Model 3, яка ще влітку коштувала $13–14 тис., сьогодні продається за $7–8 тис. Це повністю перекриває 20% ПДВ", — пояснює експерт.

Водночас нові електромобілі стають економічно невигідними для українських покупців. Координатор Tesla Club Ukraine зазначає, що нова лінійка Hyundai, яка користується великим попитом у світі, може взагалі не з’явитися на українському ринку.

Натомість, за його оцінкою, купівля електромобіля в Європі може виявитися вигіднішою, ніж придбання нового автомобіля в Україні.

"Для порівняння: новий електрокар в Україні може коштувати 50 тисяч євро, тоді як аналогічна модель у Німеччині з пробігом 2 тисячі км обійдеться в 46 тисяч євро. Навіть не новий, такий автомобіль забезпечує економію 4 тисячі євро на якісному авто" — підкреслює Богдан Рогаля.

Через ці фактори він упевнений, що ринок електромобілів в Україні майже на 99% складатиметься зі вторинних авто. За його словами, попит на нові машини залишиться лише у преміум-сегменті, де додаткові 10–20 тисяч доларів для покупця вже не будуть критичними.

Нагадаємо, як змінювалася електромобільна інфраструктура України у 2025 році.