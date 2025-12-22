Електрокари та гібриди: де в Україні зареєстровано найбільше екологічних авто

Українці масово пересідають на екологічний транспорт. Електрокари та гібриди (авто, що поєднують двигун внутрішнього згоряння (ДВЗ) та електродвигун) стали справжнім трендом 2025 року, витісняючи традиційні бензинові моделі. Найбільше таких автівок зареєстровано у столиці: гібридів – 6800, а "чистих" електрокарів – 6500 одиниць.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС України.

Станом на початок 2025 року на українських дорогах уже налічується понад 38 000 електромобілів та близько 19 700 гібридів. Це не просто цифри — це свідчення того, що водії обирають сучасні технології та економію.

Рейтинг регіонів: хто попереду?

Київ

Столиця обирає гібриди Київ тримає статус абсолютного лідера за кількістю "зеленого" транспорту. Цікаво, що саме тут гібриди популярніші за чисті електрокари: майже 6 800 проти 6 500 одиниць. Це пояснюється розвиненою інфраструктурою та готовністю киян до технологічних новинок.

Західний регіон

Справжній "електро-хаб" – Львівська, Івано-Франківська та інші області заходу України посідають почесне друге місце. Тут спостерігається справжній бум саме на електромобілі — їх зареєстровано понад 13 500 одиниць, тоді як гібридів лише близько 4 700.

Центр та Схід

Стабільне зростання Центральні області (Вінницька, Полтавська та інші) демонструють впевнений інтерес до екотранспорту з показником 6 700 електрокарів. Східний регіон (Дніпропетровщина, Харківщина) не відстає — понад 6 000 одиниць "чистого" транспорту вже на дорогах.

Північ та Південь

Потенціал для розвитку Північні області (Київщина, Сумщина, Чернігівщина) мають у своєму активі понад 3 000 електромобілів. Для південних регіонів України (Одещина, Миколаївщина та інші) цифра сягає 4 400 одиниць. Попри те, що ці показники трохи менші за лідерів, динаміка зростання тут залишається стабільною.

Як зазначають аналітики Головного сервісного центру, це підтверджує, що попит на екологічний транспорт щороку зростає: "Українці активно переходять на сучасні технології, і кожен регіон робить свій внесок у створення більш чистого та екологічного майбутнього".

Нагадаємо, листопад 2025 року став рекордним для ринку нових електромобілів в Україні. Вперше за всю історію спостережень місячні продажі перевищили позначку у 3000 автомобілів.