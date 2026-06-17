Модернізація парку: "Укрзалізниця" отримала два акумуляторні тягачі з Болгарії

Парк АТ "Укрзалізниця" поповнився двома екологічними маневровими машинами ES3000 від болгарського бренду Express Service. Нові акумуляторні тягачі практично не потребують витрат на технічне обслуговування, мають високу силу тяги.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії Express Service.

Відправлення техніки відбулася одночасно з початком офіційних переговорів щодо приєднання України до Європейського Союзу.

"Україна твердо вирішила приєднатися до європейського залізничного транспортного маршруту… Попереду залізничні реформи та труднощі, у них дуже дорогий, але один напрямок – Об’єднана Європа, зі спільним залізничним простором", — прокоментували подію в Express Service.

Про техніку

ES3000 — акумуляторний маневровий тягач розроблений Express Service, який користується значним попитом. Болгарське підприємство виготовляє та експортує ці машини у різні країни світу завдяки партнерству з німецьким замовником — компанією Hegenscheidt MFD.

Тягачі мають низький рівень експлуатаційних витрат і не потребують регулярного технічного обслуговування під час роботи. Акумуляторний тип живлення забезпечує економічність, відсутність викидів та безпеку маневрових операцій. Машини ES3000 сумісні з підрейковими колесотокарними верстатами виробництва Hegenscheidt.

Основними сферами застосування цих тягачів є:

локомотивні та вагоноремонтні цехи та майстерні;

заводи з виробництва залізничного рухомого складу;

промислові підприємства;



морські та річкові порти;

морські та річкові порти; логістичні термінали.

Через низьку розрахункову швидкість акумуляторні машини забезпечують високу силу тяги під час рушання з місця. Маневрова здатність окремих модифікацій дозволяє переміщувати вантажі вагою до 4000 тонн.

Нагадаємо, АТ “Укрзалізниця” отримала нову партію спеціалізованої техніки, яка дозволить підвищити швидкість, безпеку та ефективність робіт із відновлення та утримання залізничної інфраструктури