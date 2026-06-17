Модернизация парка: "Укрзализныця" получила два аккумуляторных тягача из Болгарии

Парк АО "Укрзализныця" пополнился двумя экологичными маневровыми машинами ES3000 от болгарского бренда Express Service. Новые аккумуляторные тягачи практически не требуют затрат на техническое обслуживание, обладают высокой силой тяги.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании Express Service.

Отправка техники состоялась одновременно с началом официальных переговоров по присоединению Украины к Европейскому Союзу.

"Украина твердо решила присоединиться к европейскому железнодорожному транспортному маршруту… Впереди железнодорожные реформы и трудности, у них очень дорогое, но одно направление – Объединенная Европа, с общим железнодорожным пространством" , — прокомментировали событие в Express Service.

О технике

ES3000 – аккумуляторный маневровый тягач разработанный Express Service, который пользуется значительным спросом. Болгарское предприятие производит и экспортирует эти машины в разные страны мира благодаря партнерству с немецким заказчиком – компанией Hegenscheidt MFD.

У тягачей низкий уровень эксплуатационных расходов и не требуется регулярного технического обслуживания во время работы. Аккумуляторный тип питания обеспечивает экономичность, отсутствие выбросов и безопасность маневровых операций. Машины ES3000 совместимы с подрельсовыми колесотокарными станками производства Hegenscheidt.

Основными сферами применения этих тягачей являются:

локомотивные и вагоноремонтные цеха и мастерские;

заводы по производству железнодорожного подвижного состава;

промышленные предприятия;



морские и речные порты;

морские и речные порты; логистические терминалы

Из-за низкой расчетной скорости аккумуляторные машины обеспечивают высокую силу тяги при трогании с места. Маневровая способность отдельных модификаций позволяет перемещать грузы весом до 4000 тонн.

Напомним, АО "Укрзализныця" получила новую партию специализированной техники, которая позволит повысить скорость, безопасность и эффективность работ по восстановлению и содержанию железнодорожной инфраструктуры.