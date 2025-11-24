"Укрзализныця" получила новую партию спецтехники для восстановления инфраструктуры (ФОТО)

АО "Укрзализныця" получило новую партию специализированной техники украинского производства для путейщиков и энергетиков, что позволит повысить скорость, безопасность и эффективность работ по восстановлению и содержанию железнодорожной инфраструктуры

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, это произошло в рамках программы модернизации, которую правительство реализует вместе с командой железной дороги.

"Почти 5 лет техника для малой механизации не закупалась, а летом этого года мы запустили централизованную трехлетнюю системную программу обновления инфраструктурного хозяйства. Это дало эффект - и в качестве техники, и в закупочной цене, а производственные подразделения уже видят первые результаты", - отметил Кулеба.

Он добавил, что путейщики уже получили более тысячи единиц малой механизации: рейкорезы, рейкосверлильные станки, электрошпалоподбойки, гайковерты, кусторезы и другое оборудование – значительная часть украинского производства, в частности из Харькова и Днепра.

Кулеба подчеркнул, что такая техника уменьшает физическую нагрузку и позволяет работать быстрее и без риска для людей.

Также передали 20 новых хоппер-дозаторов, изготовленных на собственных производственных мощностях УЗ. До конца года будет еще 30. Раньше такие вагоны были только российского производства, а теперь освоено производство в Украине. Такое обновление парка ускоряет восстановление путей, капитальные ремонты, новые постройки.

В свою очередь, энергетики УЗ получили новый телескопический автоподъемник, который поможет оперативно восстанавливать высоковольтные воздушные линии после вражеских обстрелов. Также приобретены тракторы для очистки полосы отвода, что позволит повысить эффективность и безопасность работ. Все – украинского производства.

К концу 2025 года УЗ поставит в свои подразделения более 1800 единиц техники малой механизации. В 2026-2028 годах запланировано закупку еще более 9500 единиц. Это формирует обновленную базу для путевого хозяйства по всей сети.

Россия применяет новую тактику ударов по ключевым узлам "Укрзализныци"

Россия с лета 2025 начала применять новую тактику ударов по ключевым узлам украинской железной дороги ударными дронами. РФ атакует электрические подстанции и другую железнодорожную инфраструктуру в среднем шестью-семью "шахедами" почти каждую ночь.

В настоящее время атаки на железнодорожную инфраструктуру усилились, что приводит к регулярным задержкам пассажирских поездов.

Ночью 18 ноября российская армия нанесла удары по железнодорожной инфраструктуре в Днепре и ряду железнодорожных станций Харьковской области.