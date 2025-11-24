Энергоснабжение "Укрзализныци": закупки электроэнергии открыты для всех поставщиков

"Укрзализныця" начинает серию закупок электроэнергии на 2026 год через площадку Prozorro. Новый подход предполагает рыночное формульное ценообразование с привязкой к РСВ и участие всех надежных поставщиков.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

Закупки электроэнергии "Укрзализныцей"

"Укрзализныця" - один из крупнейших потребителей электроэнергии в Украине. Из-за постоянных обстрелов и перехода отдельных участков на дизельную тягу объемы потребления постоянно варьируются, это потребует гибкого и оперативного взаимодействия с будущими поставщиками", - отмечает прессслужба.

Закупки будут производиться через площадку Prozorro. В закупках будет применяться рыночное формульное ценообразование с привязкой к РСВ. Планируется, что цена в каждый час не будет превышать стоимость РСВ.

Раньше все потребности "Укрзализныци" в электроэнергии удовлетворяла исключительно специализированная компания, созданная для работы на энергетическом рынке. Теперь этот процесс открыт для участия других поставщиков. Учитывая большие объемы потребления и ответственность компании, "Укрзалізниця" рассчитывает на участие наиболее надежных и мощных игроков рынка.

Все предложения будут оцениваться прозрачно и на конкурентной основе, чтобы компания была уверена в лучших условиях, доступных на рынке, отмечают в пресс-службе.

Справка: РСВ (рынок "на сутки вперед") - это сегмент энергетического рынка, где формируются почасовые цены на электроэнергию на следующий день.

Напомним, в результате российских атак в Украине повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Экспорт электроэнергии пока не производится. Все произведенное электричество направляется исключительно на нужды внутреннего потребления.