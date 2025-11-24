Енергопостачання "Укрзалізниці": закупівлі електроенергії відкриті для всіх постачальників

“Укрзалізниця” розпочинає серію закупівель електроенергії на 2026 рік через майданчик Prozorro. Новий підхід передбачає ринкове формульне ціноутворення з прив’язкою до РДН та відкриту участь усіх надійних постачальників.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Закупівлі електроенергії "Укрзалізницею"

"Укрзалізниця" є одним із найбільших споживачів електроенергії в Україні. Через постійні обстріли та перехід окремих ділянок на дизельну тягу обсяги споживання постійно варіюються, це потребуватиме гнучкої та оперативної взаємодії з майбутніми постачальниками", - наголошує пресслужба.

Закупівлі проводитимуться через майданчик Prozorro. У закупівлях застосовуватиметься ринкове формульне ціноутворення з прив’язкою до РДН. Планується, що ціна в кожну годину не перевищуватиме вартість на РДН.

Раніше всі потреби "Укрзалізниці" в електроенергії задовольняла виключно спеціалізована компанія, створена для роботи на енергетичному ринку. Відтепер цей процес відкритий для участі інших постачальників. Враховуючи великі обсяги споживання та відповідальність компанії, Укрзалізниця розраховує на участь найбільш надійних і потужних гравців ринку.

Всі пропозиції оцінюватимуться прозоро та на конкурентних засадах, щоб компанія була впевнена у найкращих умовах, доступних на ринку, зазначають в пресслужбі.

Довідково: РДН (ринок "на добу наперед") - це сегмент енергетичного ринку, де формуються погодинні ціни на електроенергію для наступного дня.

Нагадаємо, унаслідок російських атак в Україні пошкоджені усі великі теплові та гідроелектростанції. Експорт електроенергії наразі не здійснюється. Уся вироблена електрика спрямовується виключно на потреби внутрішнього споживання.