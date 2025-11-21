Чи експортує Україна електроенергію під час відключень: пояснення Міненерго

Україна наразі не здійснює експорт електроенергії. Уся вироблена електрика спрямовується виключно на потреби внутрішнього споживання.

Про це повідомляє Delo.ua, з посиланням на пресслужбу Міненерго.

Про експорт електроенергії з України

"Вироблена українськими АЕС, ГЕС, ТЕС та ТЕЦ електроенергія використовується виключно для забезпечення потреб внутрішнього споживання", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок масштабних ракетних і дронових атак противника в Україні зазнали пошкоджень усі великі теплові та гідроелектростанції, що суттєво обмежило їхню здатність виробляти електроенергію. Водночас рівень споживання залишився таким самим, як і до обстрілів. У зв’язку з цим усі наявні потужності українських електростанцій наразі задіяні виключно для забезпечення внутрішніх потреб, а експорт електроенергії за межі країни тимчасово не здійснюється, наголошують в пресслужбі.

В Міненерго зазначають, що дані про відсутність експорту електроенергії з України можна перевірити окремо по кожній із сусідніх країн. Відповідна інформація оприлюднена для напрямків Польщі, Угорщини та Румунії, що підтверджує відсутність постачання електроенергії за цими маршрутами.

Крім того, на офіційній сторінці НЕК "Укренерго" зазначається, що комерційний експорт української електроенергії до суміжних держав наразі не здійснюється. У пресслужбі компанії наголошують, що всі наявні ресурси енергосистеми спрямовані на забезпечення внутрішніх потреб країни в умовах обмежених виробничих можливостей.

Про інтеграцію енергомережі

Українська енергосистема інтегрована до європейської енергомережі та функціонує у синхронному режимі з енергосистемами сусідніх країн, зокрема Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини та Польщі. У разі такого об’єднання між країнами відбуваються технічні перетоки електроенергії, які забезпечують стабільність та балансування роботи енергосистем.

Водночас ці перетоки не є комерційним експортом. Попри це, інколи їх помилково або свідомо трактують як продаж електроенергії за кордон, що є некоректним розумінням принципів функціонування об’єднаної енергосистеми.

"Це природне явище, обумовлене законами фізики. Як правило, ці перетоки незначні. Але завжди погодинний баланс близький до нуля: скільки йде за кордон – стільки одразу ж повертається в Україну", - підсумовують в пресслужбі.

Нагадаємо, через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак в усіх регіонах України 21 листопада застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії. Атаки ворога по енергооб’єктах знеструмили споживачів на Харківщині та Дніпропетровщині. Негода залишила без світла 17 населених пунктів на Миколаївщині.