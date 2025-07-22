Електроенергія без кордонів: законопроєкт про об’єднання енергоринків з ЄС ухвалено у першому читанні

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який закладає основи для повної інтеграції українського ринку електроенергії до енергетичного простору Європейського Союзу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міненерго.

Інтеграція ринку електроенергії України з ЄС

Парламент зробив черговий крок у напрямі євроінтеграції — 244 народні депутати проголосували за законопроєкт, що передбачає поетапне об'єднання українського ринку електроенергії з єдиним енергетичним простором Європейського Союзу.

Йдеться про проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм європейського права з інтеграції енергетичних ринків, підвищення безпеки постачання та конкурентоспроможності у сфері енергетики" (реєстр. №12087-д), який було ухвалено у першому читанні.

Цей законопроєкт базується на дев’яти ключових нормативних актах ЄС, що регулюють функціонування енергетичних ринків, і має на меті адаптацію українського законодавства до європейських стандартів.

Основна ідея — створити прозоре, конкурентне та безпечне середовище для всіх учасників ринку електроенергії, як українських, так і європейських, на рівних умовах.

Запропоновані зміни відкривають шлях до повноцінної інтеграції України в енергетичну систему Європи на основі принципу взаємності — коли українські компанії отримають такий самий доступ до європейського ринку, як і європейські гравці до українського.

Проєктом закону передбачено:

Запровадження прозорих європейських правил на українському ринку електроенергії для забезпечення чесної конкуренції та відкритості.

Об’єднання короткострокових (спотових) ринків України та ЄС (так званий market coupling), що дозволить:

підвищити ліквідність ринку;

спростити торгівлю електроенергією з ЄС;

ефективно використовувати міждержавні перетини;

зробити електроенергію доступнішою для споживачів.

Інтеграцію балансуючих ринків із ЄС шляхом приєднання до європейських платформ, що:

підвищить гнучкість енергосистеми;

забезпечить доступ до резервів ЄС;

відкриє нові можливості для українського бізнесу.

Уніфікацію підходів з ЄС у сфері реагування на кризові ситуації та підготовки до них у контексті безпеки електропостачання.

Посилення прав споживачів через:

більшу прозорість умов постачання;

створення інструментів для порівняння пропозицій постачальників;

залучення споживачів до участі в ринку.

Поглиблення співпраці між українським енергетичним регулятором і європейськими органами, щоб забезпечити відповідність українського ринку стандартам ЄС.

Нагадаємо, протягом перших шести місяців 2025 року в регіонах України введено в експлуатацію 591 МВт нової генерації. Серед нових потужностей — 84 МВт вітрової енергетики, 101,4 МВт — сонячних електростанцій промислового типу, а ще 84 МВт — це СЕС, встановлені в приватних домогосподарствах.