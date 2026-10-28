Через зростання цін на пальне сотні пасажирів елітного лайнера терміново висадили в Камбоджі

Пасажири американського круїзного лайнера “Вілла Ві Одіссея”, які постійно проживають на борту судна, були змушені терміново вийти на берег у Камбоджі.

Про це інформує Dilo з посиланням на Reuters.

Оператор судна, компанія Villa Vie Residences з Флориди, оголосила про призупинення операцій через стрибок цін на пальне, спричинений війною в Ірані. Зростання витрат зробило подальшу експлуатацію лайнера непомірно дорогою.

Витрати на пальне зростають у рази

Судно курсувало світом 755 днів, пропонуючи можливість довгострокової оренди або купівлі житла на борту за ціною від 120 тисяч за внутрішню віллу до 440 тисяч доларів за люкс.

Проте щомісячні витрати на пальне, які раніше становили близько 1800 доларів на котедж, в Азії досягли 6000–8000 доларів. Компанія заявила, що не може перекласти цей дефіцит на мешканців, а спроби уповільнити маршрут не перекрили операційні збитки.

Пасажири залишають судно в Камбоджі

За даними місцевої влади, на борту перебували 203 пасажири та 156 членів екіпажу. Мешканцям дали лише кілька годин, щоб зібрати речі та вийти на берег у портовому місті Сіануквіль.

Частина людей уже придбала авіаквитки додому, тоді як інші вирішили використати цей час для подорожей Південно-Східною Азією.

Судно має дозаправитися та залишити Камбоджу, поки оператор готується до реструктуризації.

Упродовж наступних 60 днів Villa Vie Residences планує залучити капітал для відновлення роботи, проте остаточні домовленості з інвесторами поки що не досягнуті.

Нагадаємо, авіакомпанії можуть підвищити ціни на квитки через подорожчання авіаційного пального. Його вартість приблизно вдвічі перевищує рівень до війни з Іраном, а перевізники мають менше можливостей зафіксувати майбутні витрати. Пальне становить 30–40% витрат авіакомпаній. Щоб захиститися від стрибків цін, перевізники використовують хеджування — угоди, які дають змогу заздалегідь зафіксувати вартість пального.