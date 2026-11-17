У Києві частково відновлюють рух громадського та спеціального транспорту Північним мостом. Проїзд для легкових автомобілів і транзитних вантажівок залишається забороненим.

Як пише Dilo, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, рішення ухвалили після обстеження конструкцій мосту. Фахівці ДП "Національний інститут розвитку інфраструктури" надали рекомендації, які дозволяють частково відновити рух з урахуванням пошкоджень споруди.

Як організували рух

Громадський і спеціальний транспорт їздитиме крайньою правою смугою на обох проїздах мосту в обох напрямках. Для цього смуги змістили ближче до тротуарів, демонтували бар'єрну огорожу та частково використали тротуарну частину.

"Таке рішення дозволяє частково відновити транспортне сполучення між берегами Дніпра з урахуванням наявних пошкоджень мосту", — пояснив Кличко.

Водночас легковим автомобілям і транзитному вантажному транспорту проїзд мостом повністю заборонений.

Фахівці повинні провести детальне інструментальне обстеження пошкоджених конструкцій. Воно має показати, як пошкодження вплинули на несну здатність мосту, які протиаварійні заходи необхідні та які дані потрібно врахувати під час підготовки проєкту відновлення споруди.

Нагадаємо, 17 листопада у Києві перекрили рух Північним і Південним мостами внаслідок російських ударів. Громадський транспорт, маршрути якого пролягали через ці переправи, впрродовж дня курсував зі змінами.