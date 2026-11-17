17 листопада у Києві перекрили рух Північним і Південним мостами внаслідок російських ударів. Громадський транспорт, маршрути якого пролягали через ці переправи, курсує зі змінами. Через пошкодження наземної інфраструктури метрополітену внаслідок нічного російського обстрілу тимчасово призупинено рух поїздів зеленою лінією метро на ділянці між станціями “Осокорки” та “Червоний хутір”.

Як пише Dilo, про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

На якій лінії і станціях не їздять поїзди

"Рух поїздів метро на "зеленій" лінії між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір" тимчасово призупинено. Внаслідок чергового нічного обстрілу столиці пошкоджено наземному інфраструктуру метрополітену", - йдеться у повідомленні.

У КМДА додали, що наразі поїзди на "зеленій лінії" курсують лише підземною ділянкою між станціями "Сирець" - "Видубичі".

Про подальші зміни в роботі метро та відновлення руху пасажирам повідомлять додатково.

Перекрили Північний і Південний мости

Внаслідок ворожих ударів на Київ тимчасово перекрито рух Північним і Південним мостам, повідомляє КМДА,

Рух маршрутів громадського транспорту, який курсував цими мостами, змінено.

Через Подільський мостовий перехід спрямовані маршрути:

автобуси № 21, 73 та 101 до станції метро "Контрактова площа" (вул. Нижній Вал);

автобус № 31-ТР курсує через вул. Глибочицьку до станції метро "Лук’янівська";

тролейбуси № 30 та 31 від станції метро "Лук’янівська" та Кадетського гаю до станції метро "Почайна";

тролейбус № 44 курсує за маршрутом "вул. Північна – вул. Архипенка";

на маршруті № 50 збільшено кількість тролейбусів.

Через Дарницький міст курсують автобуси № 22 та 91.

На маршруті № 22-ТР збільшено кількість автобусів.

В ніч з 16 на 17 листопада в ході ракетної атаки російські окупанти, попередньо, влучили у Північний і Південний мости у столиці України. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, у Києві внаслідок нічної російської атаки 7 листопада був пошкоджений Північний міст.

Також у Києві з 9 листопада запровадили резервні схеми руху транспорту між лівим і правим берегами Дніпра. Зокрема, на мосту Патона організують реверсивний рух, а вантажівки на Північному та Південному мостах скеровуватимуть в об'їзд.