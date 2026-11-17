Через нічну ворожу атаку на столицю 17 листопада зазнали пошкоджень Північний та Південний мости. Наразі вони повністю закриті для руху транспорту. Решта переправ, включно з Подільським мостовим переходом, відкриті.

Як пише Dilo, про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Які мости відкриті

Інші мости через Дніпроу у Києві працюють у такому режимі:

Дарницький міст і міст Метро — відкриті для транспорту без обмежень;

міст ім. Є. О. Патона — діє реверсивний рух, час роботи реверсивної смуги розширили: з 06: 00 до 16: 00 транспорт рухається з лівого берега на правий, а з 16: 00 до 24: 00 — з правого берега на лівий;

Подільський мостовий перехід — рух із лівого на правий берег тимчасово обмежують орієнтовно на 15 хвилин після оголошення повітряної тривоги.

У КМДА закликають водіїв враховувати ці зміни під час планування маршрутів містом.

Сполучення між лівим і правим берегом Києва

Нагадаємо, 17 листопада у Києві перекрили рух Північним і Південним мостами внаслідок російських ударів. Громадський транспорт, маршрути якого пролягали через ці переправи, курсує зі змінами.

Через пошкодження наземної інфраструктури метрополітену внаслідок нічного російського обстрілу тимчасово призупинено рух поїздів зеленою лінією метро на ділянці між станціями “Осокорки” та “Червоний хутір”.

Водночас поїзди міської кільцевої електрички Kyiv City Express продовжують курсувати повним кільцем, зберігаючи транспортне сполучення між лівим і правим берегом столиці попри ворожі обстріли та обмеження руху мостами.

Для розвантаження пасажиропотоку вранці також призначено два додаткові рейси за маршрутом Почайна — Дарниця — Видубичі (а також у зворотному напрямку) із зупинками на всіх проміжних станціях.