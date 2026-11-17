Из-за ночной вражеской атаки на столицу 17 ноября получили повреждения Северный и Южный мосты. В настоящее время они полностью закрыты для движения транспорта. Остальные переправы, включая Подольский мостовой переход, открыты.

Как пишет Dilo, об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Какие мосты открыты

Другие мосты через Днепр в Киеве работают в следующем режиме:

Дарницкий мост и мост Метро – открыты для транспорта без ограничений;

мост им. Е. А. Патона - действует реверсивное движение, время работы реверсивной полосы расширили: с 06:00 до 16:00 транспорт двигается с левого берега на правый, а с 16:00 до 24:00 - с правого берега на левый;

Подольский мостовой переход — движение с левого на правый берег временно ограничивается ориентировочно на 15 минут после объявления воздушной тревоги.

В КГГА призывают водителей учитывать эти изменения при планировании маршрутов по городу.

Соединение между левым и правым берегом Киева

Напомним, 17 ноября в Киеве перекрыли движение по Северному и Южному мостам в результате российских ударов. Общественный транспорт, маршруты которого пролегали через переправы, курсирует с изменениями.

Из-за повреждений наземной инфраструктуры метрополитена в результате ночных российских обстрелов временно приостановлено движение поездов по зеленой линии метро на участке между станциями "Осокорки" и "Красный хутор".

В то же время поезда городской кольцевой электрички Kyiv City Express продолжают курсировать полным кольцом, сохраняя транспортное сообщение между левым и правым берегом столицы, несмотря на вражеские обстрелы и ограничение движения по мостам.

Для разгрузки пассажиропотока утром также предназначены два дополнительных рейса по маршруту Почайна - Дарница - Выдубичи (а также в обратном направлении) с остановками на всех промежуточных станциях.