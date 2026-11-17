Поезда городской кольцевой электрички Kyiv City Express продолжают курсировать полным кольцом, сохраняя транспортное сообщение между левым и правым берегом столицы, несмотря на вражеские обстрелы и ограничение движения по мостам.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

В компании сообщают , что из-за вынужденных остановок безопасности на старте движения поезда курсируют с задержками, однако железнодорожники работают над стабилизацией графика, чтобы гарантировать бесперебойное передвижение по городу.

Дополнительные утренние рейсы

Для разгрузки пассажиропотока утром также предназначены два дополнительных рейса по маршруту Почайна - Дарница - Выдубичи (а также в обратном направлении) с остановками на всех промежуточных станциях.

Этот маршрут позволяет пассажирам быстро добраться до пересадочных узлов синей и зеленой линии Киевского метрополитена.

Напомним, 17 ноября в Киеве перекрыли движение по Северному и Южному мостам в результате российских ударов. Общественный транспорт, маршруты которого пролегали через переправы, курсирует с изменениями. Из-за повреждений наземной инфраструктуры метрополитена в результате ночных российских обстрелов временно приостановлено движение поездов по зеленой линии метро на участке между станциями "Осокорки" и "Красный хутор".