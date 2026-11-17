Поїзди міської кільцевої електрички Kyiv City Express продовжують курсувати повним кільцем, зберігаючи транспортне сполучення між лівим і правим берегом столиці попри ворожі обстріли та обмеження руху мостами.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

У компанії повідомляють, що через вимушені безпекові зупинки на старті руху поїзди наразі курсують із затримками, проте залізничники працюють над стабілізацією графіка, щоб гарантувати безперебійне пересування містом.

Додаткові ранкові рейси

Для розвантаження пасажиропотоку вранці також призначено два додаткові рейси за маршрутом Почайна — Дарниця — Видубичі (а також у зворотному напрямку) із зупинками на всіх проміжних станціях.

Цей маршрут дозволяє пасажирам швидко дістатися до пересадкових вузлів синьої та зеленої ліній Київського метрополітену.

Нагадаємо, 17 листопада у Києві перекрили рух Північним і Південним мостами внаслідок російських ударів. Громадський транспорт, маршрути якого пролягали через ці переправи, курсує зі змінами. Через пошкодження наземної інфраструктури метрополітену внаслідок нічного російського обстрілу тимчасово призупинено рух поїздів зеленою лінією метро на ділянці між станціями “Осокорки” та “Червоний хутір”.