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Війна з Іраном порушила світові постачання енергоносіїв: криза триватиме у 2027 році

видобуток нафти
Нафта Brent наприкінці минулого тижня подорожчала до $117 за барель / Depositphotos

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) не очікує повернення енергетичних ринків у 2027 році до стану, в якому вони перебували до початку війни на Близькому Сході наприкінці лютого. Конфлікт порушив постачання енергоносіїв і призвів до зростання цін на нафту.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

"Боюся, що не бачу жодного переконливого шляху, яким ринки рухатимуться наступного року, там, де ми були до початку цієї війни", — заявив виконавчий директор МЕА Фатіх Бірол на конференції Сінгапурського міжнародного тижня енергії.

За його словами, уряди та компанії мають поставити енергетичну безпеку на перше місце. 

Нафта залишається дорожчою

У п'ятницю ф'ючерси на нафту Brent піднімалися до $117 за барель найвищого рівня майже за шість місяців. У понеділок ціна знизилася, але залишалася приблизно на 59% вищою, ніж до війни.

Бірол не став прогнозувати подальшу вартість нафти. Водночас він зазначив, що ціни поблизу $120 за барель можуть суттєво збільшувати торговельний дефіцит багатьох країн.

Чому Європі загрожує складна зима

Окреме занепокоєння МЕА стосується нафтопродуктів. Узимку попит на дизельне пальне зростає в деяких країнах, зокрема через його використання для опалення. Водночас частина нафтопереробних заводів проходить технічне обслуговування.

"Я також хвилююся за продукти нафтопереробки, оскільки ми вступаємо в... зимовий сезон. У деяких частинах світу, де зазвичай зростає попит на дизельне паливо, кілька нафтопереробних заводів проходять період технічного обслуговування", — зазначив Бірол.

Європа також може зіткнутися з додатковим тиском на газовий ринок. За словами Бірола, скорочення імпорту російського газу та обмеження експорту газу з Катару й Об'єднаних Арабських Еміратів через війну з Іраном ускладнюють забезпечення регіону паливом.

Нагадаємо, 15 жовтня Міжнародне енергетичне агентство заявило, що його країни-члени досягли домовленості про завершення вивільнення 100 мільйонів барелів нафти. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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