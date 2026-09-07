Нафта дорожчає на тлі ескалації війни на Близькому Сході: чого чекати на українських АЗС

Загострення конфлікту між США й Іраном та стрімке зростання котирувань у Європі штовхають український паливний ринок угору. Експерти розповіли Dilo , як валютний тиск і динаміка європейських хабів позначаться на гаманцях водіїв цього тижня.

Наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту підросли після відновлення активних бойових дій між США та Іраном. Це посилило занепокоєння ринку щодо можливих збоїв у постачанні сировини з Близького Сходу. Атаки США призвели до загибелі та поранення десятків людей, зокрема іранських цивільних, і стали найзапеклішими зіткненнями між країнами за останні місяці. Воєнний конфлікт, що розпочався з американо-ізраїльських ударів наприкінці лютого, триває вже сьомий місяць.

Станом на вечір п'ятниці, 4 вересня, від початку торгів ф'ючерси еталонної марки Brent на листопад подорожчали на $0,76 за барель, або на 0,8% — до $96,28 за барель. Жовтневі ф'ючерси американської нафти марки West Texas Intermediate зросли в ціні на $0,18, або на 0,2% — до $91,48 за барель. За тиждень котирування Brent збільшилися на 7,8%, а WTI — більш ніж на 10%.

Уряд США заявив, що постачання нафти з Близького Сходу повернулося до майже нормального рівня. Однак аналітики вважають, що з поставками усе ще є проблеми. Тим часом американська нафтова компанія North American Blue Energy Partners (NABEP) бере під контроль низку нафтових родовищ у Венесуелі, якими раніше управляли компанії з Китаю та Росії. Перехід активів відбувається в межах масштабної нафтової угоди між Вашингтоном та Венесуелою.

Дизель дорожчає на тлі зростання котирувань у ЄС

За даними консалтингової компанії "Нафторинок", наприкінці минулого тижня ціни на українському гуртовому ринку дизпалива дещо скоригувалися після зростання у першій половині тижня. Станом на вечір п'ятниці, 4 вересня, порівняно з 28 серпня, середня гуртова ціна дизелю зросла на 5,19 грн/л — до 89,23 грн/л. Порівняно з 2 вересня ціна знизилася на 79 коп./л.

Ключовим чинником тижневого подорожчання залишається зростання котирувань на ринку ЄС. Ф’ючерси на газойль (основна сировина для виготовлення дизпального) на Лондонській біржі станом на вечір п'ятниці, 4 вересня, торгувалися на рівні $1 362,38/т, що на $108,64/т вище за показник п’ятниці, 28 серпня. Валютний чинник також чинив помірний тиск у бік подорожчання імпортного ресурсу. За даними НБУ, офіційний курс становить 44,73 грн/$ та 51,94 грн/€. Порівняно з 28 серпня долар подорожчав на 0,19 грн, а євро — на 0,08 грн. Це важливо для ринку пального, оскільки контракти на імпорт укладаються в доларах, а акцизи на кордоні сплачуються в євро.

Гуртові ціни на бензин також йшли догори. Станом на 4 вересня, порівняно з 28 серпня, середня ціна бензину в гурті зросла на 4,38 грн/л, тоді як порівняно з 2 вересня зростання становило 63 коп./л.

Також зростали ціни на бензин у ЄС. Котирування на північно-західному базисі Eurobob у четвер, 3 вересня, збільшилися на $20/т — до $1326–1407/т залежно від умов доставки. Тим часом південний індикатор FOB Med зменшився на $10/т — до $1241/т.

На АЗС ціни також зростали. Станом на 4 вересня, порівняно з 28 серпня, середня ціна бензину А-95 на українських АЗС зросла на 1,25 грн/л — до 81,62 грн/л, середня ціна дизпалива зросла на 23 коп./л — до 92,09 грн/л. Загальна динаміка значною мірою була зумовлена активними коригуваннями у великих мережах. Основна хвиля підвищень припала на бензини та дизельне пальне, причому найчастіше оператори додавали 1–2 грн/л. Серед національних операторів найбільш синхронно ціни підвищили OKKO, UPG та Parallel. У цих мережах усі основні види бензину та дизельного пального подорожчали на 2 грн/л. У мережі SOCAR бензини додали по 2 грн/л, тоді як ДП та ДП+ зросли в ціні на 1 грн/л. Досить суттєві зміни зафіксовано також у KLO та AMIC Energy. У них бензини подорожчали на 1,83–1,90 грн/л, а дизельне пальне — на 1–1,70 грн/л. У WOG та "БРСМ-Нафта" окремі види пального додали по 1 грн/л. У регіональному сегменті підвищення також переважали, хоча зміни тут були більш вибірковими. Наймасштабніше коригування відбулося в мережі Ovis, де на 2 грн/л зросли ціни на основні види бензину та дизельного пального. У ZOG А‑95 та ДП подорожчали на 2 грн/л, а в Avantage7 на 2 грн/л підвищилася ціна ДП. У "Олас" на 2 грн/л подорожчав А‑92, а в "УкрПетроль" — А‑95. В інших регіональних операторів зміни були менш значними.

Одним із чинників, що спричинив зростання дизельних котирувань у ЄС, стало рішення російської влади припинити експорт дизпалива, каже засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін. Водночас він зауважує, що європейські країни починають адаптуватися до життя без російського пального. До того ж активний сезон споживання пального йде на спад, а жнива закінчуються. Тож ажіотаж на паливному ринку вщухатиме. Таким чином, цього тижня ціни на АЗС на бензин та дизель залишатимуться переважно незмінними, за винятком тих мереж, які минулого тижня не піднімали цін на пальне.

Через ціни на європейських хабах автогаз в Україні дорожчає

За даними "Нафторинку", 4 вересня середня ціна на LPG з доставкою по Україні зросла на 124 грн/т порівняно з 2 вересня і становила 73 314 грн/т. Компанія "Полтава Газтрейд" підвищила ціни на свій ресурс на 350–550 грн/т, пропонуючи його в межах 69 500–72 150 грн/т залежно від регіону.

Водночас середня ціна пропан-бутану самовивозом збільшилася на 423 грн/т — до 71 425 грн/т. Пропозиції від компаній "Полтава Газтрейд", RLS та "ТД ДМС Трейд" торгувалися за 68 000–74 000 грн/т, подорожчавши на 200–1 900 грн/т.

За підсумками серпня імпорт скрапленого газу скоротився на 3,1 тис. т порівняно з липнем, становивши 69,8 тис. т. Постачання танкерами впало на 15,0 тис. т — до 22,7 тис. т. Водночас імпорт наземним транспортом намагався це компенсувати: автопартії зросли на 7,9 тис. т, сягнувши 33,4 тис. т, а імпорт залізницею збільшився на 3,9 тис. т — до 13,7 тис. т.

З 1 вересня алжирська компанія Sonatrach (її ціни є індикативом у Середземномор'ї) збільшила офіційну контрактну ціну на пропан на $20/т порівняно з попереднім місяцем — до $560/т. Водночас ціна бутану також підвищилася на $40/т і тепер становить $610/т.

На АЗС середня ціна газу станом на 4 вересня, порівняно з 28 серпня, зросла на 52 коп./л — до 43,35 грн/л. Найпомітніші підвищення відбулися в мережах "Єгаз", Avetra, "Укр-Петроль" та "Юг‑2000" — на 1–1,05 грн/л. Водночас окремі оператори знизили вартість автогазу. У мережі "Сенс" ціна зменшилася на 0,60 грн/л, у VostokGaz — на 0,50 грн/л, а в PPG — на 0,37 грн/л.

У період із 28 серпня до 4 вересня зросли також котирування газу на хабі ARA (Амстердам — Роттердам — Антверпен). Зокрема, пропан дорожчав на $23,84 — до $617,94/т, а бутан — на $15–30 — до $570–590/т.

Через ці чинники трейдери в Україні також очікують зростання цін на гуртовому ринку газу на 2–3 тис. грн/т, каже засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайло Шубан. Він зазначає, що попри зростання цін дефіциту на ринку немає. Водночас через зростання закупівельних цін автогаз на АЗС цього тижня також може здорожчати на 2–3 грн/л .

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 85,90 95,90 44,90 WOG 85,90 95,90 45,50 Socar 85,90 96,90 44,90 Motto - 91,90 41,40 БРСМ-Нафта 79,99 91,99 41,49 UPG 81,90 92,90 43,90 UKRNAFTA 79,90 89,90 42,90

Дані: застосунки мереж АЗС.