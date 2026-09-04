Ціна нафти на 4 вересня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту у п’ятницю, 4 вересня, зросли, а ринок готується до найрізкішого тижневого зростання з середини липня, оскільки інвестори занепокоєні ризиками для поставок із Близького Сходу на тлі посилення напруженості між США та Іраном.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 4 вересня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $96,06 + 0,6% WTI $92,10 + 0,9% Urals $84,85 + 4.73%

Ф’ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 54 центи, або 0,6%, до $96,06 за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) зросла на 80 центів, або 0,9%, до $92,10 за барель.

За тиждень Brent подорожчала на 7,6%, а WTI — на 10,4%. Це найстрімкіше тижневе зростання цін на нафту з тижня, що завершився 20 липня.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, головним чинником подорожчання стало нове витком напруженості та відновлення активних воєнних дій між США та Іраном, що посилило занепокоєння ринку щодо можливих збоїв у постачанні сировини з Близького Сходу.

Атаки США цього тижня призвели до загибелі та поранення десятків людей, зокрема іранських цивільних, і стали найзапеклішими зіткненнями між країнами за останні місяці. Воєнний конфлікт, що розпочався з американо-ізраїльських ударів наприкінці лютого, триває вже сьомий місяць.

У п’ятницю аналітики ANZ підвищили короткостроковий прогноз ціни на нафту марки Brent до $95 за барель. Вони зазначили, що в разі подальшого загострення конфлікту на Близькому Сході ціни можуть зрости ще більше.

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